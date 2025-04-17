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社會 社會焦點 保障人權

都是為了義氣！嘉義桌遊會館砍人案「2嫌落網」　逞凶原因曝光

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣朴子市四維路一間桌遊會館昨(16日)中午12時許傳出一起砍人案，一名謝姓店員(50歲)因消費糾非而與林男發生口角，林男好友陳嫌得知後，夥同好友賴嫌前往桌遊會館找謝男討公道，雙方一言不合，陳嫌立即持刀朝謝揮砍，隨後兩人逃離現場，並將刀械丟在路邊草叢中。警方經追查後，於16日晚間將陳、賴2嫌查緝到案，全案訊後依殺人未遂、重傷害移送嘉義地檢署偵辦。

▲▼嘉義桌遊會館砍人案，2嫌落網。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義桌遊會館砍人案，2嫌落網。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方調查，林男先前前往桌遊會館消費，因不明原因在離去時出腳踹櫃台，又在店外踹門發洩怒氣；店員謝男聞聲後上前查看，並出言規勸林男，雙方因此發生口角，一度互毆，後林男滿心憤恨離去。

陳嫌供稱，因與林男是好友，知悉他在桌遊會館與謝男發生口角衝突、受了委屈，為了挺好友、講義氣，因此找來賴嫌一起前往店家討公道。兩嫌到場後立即與謝男發生爭吵，雙方從店內吵到店外，由於口角太過激烈，店內有人走出來勸架，陳嫌誤認是謝男人馬助陣，立即情緒激動從車上取刀威嚇自保；謝男見狀後仍持續叫囂，陳嫌被激怒，猛力揮刀朝謝右手上臂、右腳砍下。一旁的賴嫌見狀後，立即攔阻陳嫌進一步追砍，2人隨後駕車離開現場，並將刀械丟在路旁草叢中。

謝男遭砍後濺血送醫，幸僅皮肉刀傷，未傷及筋骨，包紮治療後沒有生命危險。警方獲報後立即組成專案小組追查，於16日晚間將陳、賴2嫌逮捕到案，並於草叢中尋獲作案刀械一把，全案訊後依殺人未遂、重傷害移送嘉義地檢署偵辦。

▼陳嫌逃逸時隨意將刀械丟在路旁。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義桌遊會館砍人案，2嫌落網。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義桌遊會館砍人案，2嫌落網。（圖／記者翁伊森翻攝）

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