27歲新加坡女當車手「狂領746萬」！白牌司機集團配合　4人遭收押

▲新加坡女車手被逮，檢警再查出白牌車司機集團配合詐團犯案。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林縣警察局斗南分局3月間發現，有新加坡籍女車手到ATM提取大量現金，隨即報請檢方偵辦。檢方在其離境前將人攔下，初步調查，該名女車手光在雲林縣內便已提領746萬元，向法院聲請羈押，法院裁定准押，全案仍有待溯源調查中。

雲林縣警察局斗南分局於3月7日下午發現，有某外籍車手在雲林縣內的ATM大量提領現金，經掌握其身份，為新加坡籍27歲K女，立即報請雲林地檢署指揮偵辦。檢方認為，K女可能在提領現金後離境，立即開立拘票進行拘提，並通知移民署境管。

移民署8日上午在K女離境前，順利將人攔下，並由警方將其拘提到案，經統計在雲林縣轄內初估已提領746萬元。檢方訊問過後，認為K女涉嫌加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、逃亡之虞，向法院聲請羈押K女獲准。另外，K女是由54歲鍾姓白牌車司機負責載送提款，檢警3月11日將鍾男拘提到案，經訊問後，認無羈押之必要，予以交保。

檢方進一步查出，有白牌車司機集團專門載送車手配合詐騙集團提款，遂擴大偵辦，經蒐證完備後，於9日持雲林地院核發的搜索票執行搜索，並將白牌車司機60歲黃男、33歲陳女、39歲洪男等人均拘提到案，並扣得現金及行動電話等物品，經訊問後，認為3人亦均涉嫌加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及反覆實施詐欺之虞，將其3人聲請羈押獲准。