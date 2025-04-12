綠燈起步水泥車「後面硬督」機車婦滾車底腿骨折　恐怖畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市戴姓男子今（12）日上午駕駛預拌混泥車行經平鎮區龍南路，綠燈剛起步時不慎碰撞前方同向機車，導致女騎士被捲入輪下，當場輾過女騎士下半身，所幸混泥車及時煞車，但女騎士左大腿被輾過當場痛得大叫，平鎮警方與消防人員到場，趕緊送醫急救，所幸無生命危險，但女騎士左大腿粉碎性骨折，雙方酒測均為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市戴姓男子今天上午駕駛預拌混泥車行經平鎮區龍南路，綠燈起步時不慎碰撞前方機車，導致女騎士捲入左前輪，碰撞前驚險畫面。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市戴姓男子今天上午駕駛預拌混泥車行經平鎮區龍南路，不慎碰撞前方機車，警方到場處理。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

平鎮警方指出，48歲的戴姓男子今天上午9時57分許，駕駛預拌混泥車行經平鎮區龍南路與平東路口處等待紅綠燈，綠燈起步時，與前方由70歲羅姓婦人所騎機車發生碰撞，女騎士連人帶車被捲入車下，羅女慘遭水泥預拌車左前輪輾過下半身，所幸水泥車立即煞車，路人發現後打電話報警處理。

▲桃園市平鎮區龍南路今天上午發生預拌混泥車碰撞機車事故，女騎士連人帶車被撞倒事故現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方與消防救護人員到場處理，救護人員為羅姓女騎士清洗傷口、包紮止血、骨折固定、長背板固定等救護，羅女左大腿有斷肢與粉碎性骨折、左手肘輾壓傷等傷勢，警方為2人進行酒測，酒測值均為零，受傷的羅女所幸意識清楚，經急救包紮後送往國軍桃園總醫院救治，至於肇事原因，警方將調查釐清。