北市東區路口赫見揮拳怪客！隨機攻擊騎士　一查竟是通緝犯

記者張君豪／台北報導

台北市東區近期怪人湧現！日前警方才查獲在東區商圈及捷運隨機辱罵攻擊民眾的詭異女子「捷運小甜甜」，13日中午12時又發生徒步怪客過馬路時對待轉機車騎士揮拳攻擊事件，警方獲報後迅速趕抵現場，找到涉嫌揮拳打騎士的朱姓男子（45歲）。調查發現，朱男為北檢發布通緝的傷案案件通緝犯，警方將他帶回送辦。

▲警方逮捕隨機攻擊機車騎士的朱姓男子，發現他已非初犯且遭到地檢署通緝。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

大安警方表示：當天12時許110勤指中心接獲民眾報案，忠孝東路復興南路口有1詭異男子任意辱罵及揮拳攻擊路口待轉騎士，楊姓騎士（30歲）莫名其妙被揍後嚇得趕緊離開現場，隨後報警求助。





轄區新生所警員到場發現該名揮拳攻擊騎士男子仍在現場逗留，於是上前盤查詢問事發經過，意外發現朱男因涉傷害案件未到庭，遭北檢發布通緝。警方調查，他去年曾在信義區以類似手法攻擊路過民眾，當時就遭警方依涉犯傷害罪嫌移送。

朱男到案辯稱，騎士當時扯他的口罩，他要和對方理論卻遭騎士推開，才揮拳反擊，「我強調我沒有打他，我是正當防衛」；但警方調閱路口監視器卻發現，事發前騎士並未和朱男有任何互動，就突然遇襲遭朱男毆打，研判朱男可能無法控制脾氣才會當街任意攻擊民眾，加上被害人堅持提告，警訊後依傷害罪嫌將朱男依傷害通緝及再犯傷害罪嫌移送法辦。

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