都更案對面就是派出所...2笨賊闖入偷電纜！聲音太大警察來了

記者張君豪／台北報導

4月5日凌晨零時30分，信義警分局五分埔所警員外出巡邏時，發現派出所對面都更建案基地發出不明聲響，警方立刻前往查看，發現工地裡發出燈光及有人員走動，在場警員立刻呼叫支援並入內查看，發現現場兩名慣竊正在竊剪建案工地內的電纜，警方逮捕涉案高姓（50歲）毒品通緝犯、李男（40歲），依竊盜現行犯送辦。

▲信義警方逮捕高姓通緝犯和共犯李男。（圖／記者張君豪翻攝）





▲兩賊下手建案就在五分埔派出所對面。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，高男平常從事水電工作，2024年12月因涉毒品案件遭新北地檢署發布通緝，高男在清明連假期間 ，找李男竊進入北市信義區永吉路一處都更建案基地，打算竊剪電纜線變賣，但因搬電纜發出巨大聲響，引起警方注意趕來察看。

最好笑的是，警網進入工地內查看時，高李兩人因竊盜、搬運電纜，已經累得無法動彈，當場就逮。警方起獲電纜線兩捆，查扣剝皮刀、電纜剪、照明燈等作案工具，同時查出高男是毒品通緝犯，全案警詢後將其解送歸案，並依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。





▲警方查口做案工具和贓物。（圖／記者張君豪翻攝）

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