桃園警「雷霆除暴」各分局全面動員　掃蕩色+毒+賭成果豐碩

▲桃園市警局各分局近日執行「雷霆除暴」專案，其中桃園警分局由檢察官指揮警方查獲百家樂職業賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局各分局執行「雷霆除暴」勤務，鎖定各轄區KTV、酒店、移工舞廳等易滋事場所進行臨檢查察，並針對賭博、色情與毒品等嚴查，同時也針對青少年經常逗留之網咖、電子遊戲場、撞球場及PUB等場所加強稽查，進行取締勸導，桃園市警局局長吳坤旭指出，4月份迄今已執行至少3次掃蕩勤務，各分局動員上千警力，查獲毒品、通緝、賭博等各類案件上百件，成效顯著，未來仍將不定期進行掃蕩勤務，絕不容許黑幫、暴力、毒品、詐欺等，徹底掃蕩違法，建構桃園市民安居祥和生活環境。

▲桃園市警局局長吳坤旭昨天，至桃園警分局頒贈破案獎金給分局長王智民。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局4月份執行3次臨檢掃蕩勤務，共出動338人次警力、臨檢50個特定場所，共查獲毒品15人、通緝25人、公危16人及各類案件26件，其中針對轄區以合法掩護非法的百家樂職業賭場進行蒐證監控，報請桃園地檢署檢察官指揮，於前（10）日凌晨由檢察官率隊查緝，破獲休閒會館內經營百家樂職業賭場，現場查獲35歲陳姓負責人、4名工作人員與62名賭客，現場查扣賭資5百餘萬元與賭具等證物，全案依經營賭博等罪嫌移送偵辦；市警局長吳坤旭對同仁共同打擊犯罪精神極為嘉許重視，昨天親至桃園警分局雷霆除暴專案行動勤教，並頒贈破案獎勵金慰勉同仁辛勞。

▲八德警分局昨天執行「雷霆除暴」，針對特種行業進行臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局執行「雷霆除暴」專案，針對不法分子常聚集處所如電動遊戲場、旅館、網咖、KTV等治安熱點與易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所實施威力掃蕩，4月份迄今查獲槍砲案1件1人、毒品16件17人、竊盜15件15人、詐欺2件5人、通緝犯50人、酒駕4件4人及各類案件共計33件，動員126人次警力、臨檢39處場所，對轄內治安顧慮場所、易生聚鬥毆場所規劃擴大臨檢及路檢；分局長王鉉仁指出，雷霆除暴目的是確保市民朋友在安全環境中工作生活，警方將採取多種措施，加大執法力度，以確保犯罪份子無所遁形。

▲龜山警分局昨天執行「雷霆除暴」專案，針對棋牌社等特種場所臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局昨晚由分局長張鶴瓊率隊執行「雷霆除暴」專案勤務，結合「靜桃」、「靖黃」及「打詐」等專案，強力掃蕩轄內治安熱點與交通要道，成功壓制長庚醫院附近停車場改裝車聚會亂象，並查獲馬來西亞籍車手詐騙案，成功保住民眾152萬元血汗錢；警方還針對卡拉OK、養生會館、棋牌社、汽車旅館等治安隱患場所大舉掃蕩，總計查獲毒品、侵占、詐欺通緝犯3件3人、毒品案2件2人、酒駕及公共危險2件2人、噪音改裝車2件2人、超速7件。

▲龍潭警分局昨晚執行「雷霆除暴」，警方針對KTV等場所進行臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局打擊幫派組織暴力犯罪與淨化社會治安，昨天深夜至今日凌晨執行「雷霆除暴」專案，以優勢警力針對轄內KTV、酒店、電子遊藝場等特種營業場所及易危險駕車的路段，強力執行臨檢攔查，從嚴法辦違法行為，遏止有心人士滋擾，打擊幫派組織犯罪氣焰。分局長鄭文銘強調，警方針對轄區特種營業場所清查。另於主要幹道聯外道路設置2處路檢點，結合5組巡邏網形成「點、線、面」之優勢警力部署，展現警方維護治安決心，總計查獲竊盜案1件1人、詐欺及洗錢防制法案1件2人。

▲大溪警分局昨天執行「雷霆除暴」，針對酒店等特種行業進行臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局昨晚「雷霆除暴」專案，從8時起至深夜針對轄內易滋事場所執行高強度臨檢勤務，動員大批警力針對特定營業場所、網咖、釣蝦場、陪侍小吃店及其他治安場所實施擴大臨檢威力掃蕩，同步執行掃黑行動及查緝失聯移工專案。

分局長徐章哲表示，警方在各重要路口實施路檢取締酒後駕車及噪音車輛，此次「雷霆除暴」專案，共動員警力42人，查獲各類刑案績效2件2人施用、持有二級毒品案2件2人，成效顯著。