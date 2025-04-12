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桃園警「雷霆除暴」各分局全面動員　掃蕩色+毒+賭成果豐碩

▲桃園市警局各分局近日執行「雷霆除暴」專案，其中桃園警分局由檢察官指揮警方查獲百家樂職業賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局各分局近日執行「雷霆除暴」專案，其中桃園警分局由檢察官指揮警方查獲百家樂職業賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局各分局執行「雷霆除暴」勤務，鎖定各轄區KTV、酒店、移工舞廳等易滋事場所進行臨檢查察，並針對賭博、色情與毒品等嚴查，同時也針對青少年經常逗留之網咖、電子遊戲場、撞球場及PUB等場所加強稽查，進行取締勸導，桃園市警局局長吳坤旭指出，4月份迄今已執行至少3次掃蕩勤務，各分局動員上千警力，查獲毒品、通緝、賭博等各類案件上百件，成效顯著，未來仍將不定期進行掃蕩勤務，絕不容許黑幫、暴力、毒品、詐欺等，徹底掃蕩違法，建構桃園市民安居祥和生活環境。

▲桃園市警局局長吳坤旭昨天至桃園警分局頒贈破案獎金給分局長王智民。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局局長吳坤旭昨天，至桃園警分局頒贈破案獎金給分局長王智民。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局4月份執行3次臨檢掃蕩勤務，共出動338人次警力、臨檢50個特定場所，共查獲毒品15人、通緝25人、公危16人及各類案件26件，其中針對轄區以合法掩護非法的百家樂職業賭場進行蒐證監控，報請桃園地檢署檢察官指揮，於前（10）日凌晨由檢察官率隊查緝，破獲休閒會館內經營百家樂職業賭場，現場查獲35歲陳姓負責人、4名工作人員與62名賭客，現場查扣賭資5百餘萬元與賭具等證物，全案依經營賭博等罪嫌移送偵辦；市警局長吳坤旭對同仁共同打擊犯罪精神極為嘉許重視，昨天親至桃園警分局雷霆除暴專案行動勤教，並頒贈破案獎勵金慰勉同仁辛勞。

▲八德警分局昨天執行「雷霆除暴」，針對特種行業進行臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲八德警分局昨天執行「雷霆除暴」，針對特種行業進行臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局執行「雷霆除暴」專案，針對不法分子常聚集處所如電動遊戲場、旅館、網咖、KTV等治安熱點與易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所實施威力掃蕩，4月份迄今查獲槍砲案1件1人、毒品16件17人、竊盜15件15人、詐欺2件5人、通緝犯50人、酒駕4件4人及各類案件共計33件，動員126人次警力、臨檢39處場所，對轄內治安顧慮場所、易生聚鬥毆場所規劃擴大臨檢及路檢；分局長王鉉仁指出，雷霆除暴目的是確保市民朋友在安全環境中工作生活，警方將採取多種措施，加大執法力度，以確保犯罪份子無所遁形。

▲龜山警分局昨天執行「雷霆除暴」專案，針對棋牌社等特種場所臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龜山警分局昨天執行「雷霆除暴」專案，針對棋牌社等特種場所臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局昨晚由分局長張鶴瓊率隊執行「雷霆除暴」專案勤務，結合「靜桃」、「靖黃」及「打詐」等專案，強力掃蕩轄內治安熱點與交通要道，成功壓制長庚醫院附近停車場改裝車聚會亂象，並查獲馬來西亞籍車手詐騙案，成功保住民眾152萬元血汗錢；警方還針對卡拉OK、養生會館、棋牌社、汽車旅館等治安隱患場所大舉掃蕩，總計查獲毒品、侵占、詐欺通緝犯3件3人、毒品案2件2人、酒駕及公共危險2件2人、噪音改裝車2件2人、超速7件。

▲龍潭警分局昨晚執行「雷霆除暴」，警方針對KTV等場所進行臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭警分局昨晚執行「雷霆除暴」，警方針對KTV等場所進行臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局打擊幫派組織暴力犯罪與淨化社會治安，昨天深夜至今日凌晨執行「雷霆除暴」專案，以優勢警力針對轄內KTV、酒店、電子遊藝場等特種營業場所及易危險駕車的路段，強力執行臨檢攔查，從嚴法辦違法行為，遏止有心人士滋擾，打擊幫派組織犯罪氣焰。分局長鄭文銘強調，警方針對轄區特種營業場所清查。另於主要幹道聯外道路設置2處路檢點，結合5組巡邏網形成「點、線、面」之優勢警力部署，展現警方維護治安決心，總計查獲竊盜案1件1人、詐欺及洗錢防制法案1件2人。

▲大溪警分局昨天執行「雷霆除暴」，針對酒店等特種行業進行臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大溪警分局昨天執行「雷霆除暴」，針對酒店等特種行業進行臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局昨晚「雷霆除暴」專案，從8時起至深夜針對轄內易滋事場所執行高強度臨檢勤務，動員大批警力針對特定營業場所、網咖、釣蝦場、陪侍小吃店及其他治安場所實施擴大臨檢威力掃蕩，同步執行掃黑行動及查緝失聯移工專案。

分局長徐章哲表示，警方在各重要路口實施路檢取締酒後駕車及噪音車輛，此次「雷霆除暴」專案，共動員警力42人，查獲各類刑案績效2件2人施用、持有二級毒品案2件2人，成效顯著。

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