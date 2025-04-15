亞冬會遭外部網攻！　哈爾濱警方通緝3名「美國國安局特工」

▲哈爾濱警方稱，2025亞冬會遭境外網路攻擊。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

黑龍江哈爾濱警方15日公開一份通緝公告，內容稱「2025年哈爾濱第9屆亞冬會」遭受境外網路攻擊事件，經調查成功追查到，攻擊源頭來自美國國家安全局（NSA，以下簡稱美國國安局）的3名特工和兩所美國高校，警方公開對3名美國特工進行通緝。

據《新華社》報導，公告指出，實施此次網路攻擊行動的組織是，美國國安局資訊情報部（代號S）資料偵察局（代號S3）下屬特定入侵行動辦公室（Office of Tailored Access Operation，簡稱「S32」）。

公告寫道，美國國安局特定入侵行動辦公室，為了掩護其攻擊來源，和保護網路武器安全，依託所屬多家掩護機構，購買了一批不同國家的IP位址，並匿名租用了一大批位於歐洲、亞洲等國家和地區的網路伺服器。

▲哈爾濱市公安局公開通緝3名美國國家安全局（NSA）特工。（圖／新華社）

調查發現，美國國安局賽前攻擊行為，主要集中在亞冬會註冊系統、抵離管理系統、競賽報名系統等重要信息系統，從2月3日第一場冰球比賽開始，美國國安局網路攻擊達到高峰，此時攻擊重點方向為賽事資訊發布系統（包括API介面）、抵離管理系統等，此類系統為賽事過程保障的重要資訊系統，美國國安局擾亂亞冬會賽事的正常運作。同時，美國國安局針對，黑龍江省內能源、交通、水利、通訊、國防科研院校等重要產業進行網路攻擊。

調查報告指出，該3名特工具有美國國安局背景的美國加州大學、維吉尼亞理工大學也參與了本次網路攻擊。

公開資訊顯示：加州大學自2015年起就被美國國安局和國土安全部指定為網路防禦教育領域的學術卓越中心。維吉尼亞理工大學是美國6所高級軍事院校之一，曾在2021年接受美國國安局資助，用於加強網路攻防的隊伍建設。該學校是美國國安局認證的「網路安全防禦研究中心」和「網路安全作戰研究中心」，長期參與美國國安局資助的聯邦獎學金計畫。此外，該校也承建了維吉尼亞州政府的網路攻防靶場建設。

哈爾濱市公安局表示，決定對3名約翰‧威爾遜（Robert S.）進行通緝，請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲有關犯罪嫌疑人的有功人員，公安機關將給予一定金額的獎勵。