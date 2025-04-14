台中22歲男騎「街跑之王」飆速208公里　PO網炫耀下場曝

記者白珈陽／台中報導

台中市1名22歲曾姓男子，今年3月初騎乘有「中量級街跑之王」之稱的義大利品牌Aprilia RS 660 Extrema重機，在台74高速狂飆，一度飆出最高208公里的時速，是該路段限速的2倍以上，已嚴重違規。事後曾男自己將行車記錄器上傳網路，遭警方網路巡邏發現，通知曾男到案說明，將面臨罰款、吊照等嚴重處罰。

▲22歲曾姓男子騎重機飆速208公里，嚴重違規，遭警方開罰。（圖／記者白珈陽翻攝）



據查，曾男近期以60萬元購買義大利品牌重機Aprilia RS 660 Extrema，將其當成日常代步工具，今年3月初，騎著這輛重機到台中市沙鹿區訪友，回程時從西屯路匝道騎上台74快速道路往北屯方向行駛，期間飆到每小時208公里。該路段限速為80公里。

據了解，曾男喜愛重機，也喜歡將自己騎重機的影片上傳網路分享，而這次他飆至208公里的影片，也在事後PO到網路，並搭配十分帶感的背景音樂，畫面中曾男一路超車其他行駛車輛，即使不看速度顯示，仍可知道他正在飆速。最後影片遭警方巡邏發現，立即通知他到案。

▲曾男在台74飆到208公里，該路段限速為80公里。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方指出，曾男行為違反道路管理處罰條例，除處3000元至6000元，還須面對3萬6000元的危險駕駛罰單，並吊扣牌照6月；如再犯，可能導致重機遭沒入，以及吃上公共危險官司。

台中市第六警分局長周俊銘強調，飆車是不負責任的行為，除會對自身安全產生危害外，更是置其他用路民眾生命不顧，西屯區轄內有國道、臺74及多條重要道路匯聚，飆車行為更是容易造成重大交通意外，第六分局今年迄今為止已經針對嚴重超速開出50張罰單，就是要讓飆仔知道，「飆車再快也沒警察開單快！」