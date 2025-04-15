網攻入侵華為、亞冬會！　大陸通緝3名美國NSA特務

▲美國國家安全局。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關係不睦之際，哈爾濱市公安局宣布對3名隸屬於美國國家安全局（NSA）的特務進行通緝，理由是陸方稱他們參與實施針對哈爾濱亞冬會及華為的網路攻擊活動。陸方除了鉅細靡遺揭露網攻細節，還直接點名三位「特務」的名字，更稱兩家美國大學也涉入相關案件。

日前，「2025年哈爾濱第九屆亞冬會」遭受境外網路攻擊事件，受到大陸媒體關注。《新華社》最新引述黑龍江省哈爾濱市公安局消息指出，成功追查到NSA的3名特務和兩所美國的大學，參與實施了針對亞冬會的網攻活動。

報導稱，經技術團隊層層溯源，此次針對亞冬會開展網攻是由NSA「精心組織」實施的一次網攻行動，實施網攻行動的是NSA信息情報部（代號S）數據偵察局（代號S3）下屬特定入侵行動辦公室（Office of Tailored Access Operation，簡稱「TAO」，代號S32）。

此外，報導稱，NSA特定入侵行動辦公室為了掩護其攻擊來源和保護網路武器安全，依托所屬多家掩護機構購買了一批不同國家的IP地址，並匿名租用了一大批位於歐洲、亞洲等國家和地區的網路服務器。

調查發現，NSA賽前攻擊行為主要集中在亞冬會註冊系統、抵離管理系統、競賽報名系統等重要資訊系統；NSA意圖利用網路攻擊竊取參賽運動員的個人隱私數據。

▲網路駭客。（圖／VCG）

同時，報導稱，NSA針對黑龍江省內能源、交通、水利、通信、大陸國防科研院校等重要行業開展網路攻擊，意圖破壞關鍵資訊基礎設施引發社會秩序混亂和竊取相關領域重要機密資訊。

報導稱，經持續攻堅溯源，哈爾濱市公安局成功鎖定了參與網路攻擊亞冬會的NSA3名特務。進一步調查發現，該3名特務曾多次對大陸關鍵資訊基礎設施實施網路攻擊，並參與對華為公司等企業的網路攻擊活動。

報導點名3名特務為名字為：凱瑟琳．威爾遜（Katheryn A. Wilson）、羅伯特．思內爾（Robert J. Snelling）、斯蒂芬．約翰遜（Stephen W. Johnson）。

報導聲稱，技術團隊同時發現，具有NSA背景的美國加州大學、維吉尼亞理工大學也參與了本次網路攻擊。

哈爾濱市公安局呼籲廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲有關犯罪嫌疑人的有功人員，公安機關將給予一定金額的獎勵。