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台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造成

▲▼總統賴清德聲望趨勢。（圖／台灣民意基金會提供）

▲總統賴清德聲望趨勢。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（15日）公布最新民調，總統賴清德最新滿意度部分，數據顯示，45.9%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，創520以來次低，45.7%不贊同，創下任內新高紀錄。贊同者下滑3個百分點、不贊同者上揚6.6個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民調與上個月有天壤之別。這無疑是一個嚴重的警訊。主要短期因素有二，一個是大罷免的後座力，另一個是川普震撼，也就是美國總統川普新關稅政策的衝擊。

民調詢問：「賴清德總統上任近一年，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：16.4%非常贊同，29.5%還算贊同，24.2%不太贊同，21.5%一點也不贊同，7.1%沒意見，1.4%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，45.9%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，45.7%不贊同，8.5%沒意見、不知道。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，贊同者只比不贊同者多0.2個百分點。這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，賴清德總統的權威正罕見地遭遇社會空前的不滿與挑戰。 和上個月相比，賴清德總統聲望明顯下滑，同時，不滿他執政表現的國人急遽增加。具體地說，「總統職務表現贊同率」，也就是總統聲望，下滑3個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」，也就是不贊同他執政表現的人，上揚6.6個百分點。

游盈隆表示，這一來一往，使得贊同他總統職務表現的人與不贊同的人相差只有0.2個百分點，與上個月9.8個百分點有天壤之別。這無疑是一個嚴重的警訊。總統聲望高低是許多變數交互作用的結果，有遠因，也有近因。歸納起來，造成四月賴總統聲望顯著下跌的主要短期因素有二，一個是大罷免的後座力，另一個是川普震撼，也就是美國總統川普新關稅政策的衝擊。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年4月7-9日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1080人，市話758人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。
 

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