賴清德接見北科大校友　意外變因應台美關稅戰「產業傾聽之旅」

▲總統賴清德接見「社團法人國立臺北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會」，結果意外變成因應台美關稅戰的「產業傾聽之旅」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德14日接見國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會；不過，現場校友們皆來自金融、科技、傳產、中小微型企業等產業各界，橫跨高科技、傳產海外高階經理人、金融銀行到證券業，導致這場會面，意外變成因應美國關稅議題的另類「產業傾聽之旅」，他還當場要求在場行政部門，彙整意見帶回研擬。

由於校友來自財經與管理領域，他們特別針對最近台美關稅與談判進度向賴清德提問。據了解，問題方向五花八門，有與會者以中小企業主身份表示，中小企業期待在銀行利率和利息部分提升補助；而在人才培育、攬才留才方面，多位與會者表示，「中小企業其實最在意的就是金融和人才流失」，以及「如何善用高端經理人才，協助中高階經理人投入第二人生」等。

據轉述，賴清德在現場則回應大家，強調除了對中小企業的金融支持，從他當行政院長開始，就要求無論公民營銀行，都要方便中小微型企業從銀行取得資金，同時信保基金也持續增加保證成數，目的就是要減輕中小企業負擔。

賴清德也談及行政院日前提出的9大面向、20項措施，其中就有提出金融支持，包括貿易融資利息減碼、中小微企業貸款加碼等，且信保基金保證成數可以達到九成等。

至於鼓勵新創無分年齡部分，賴清德表示，政府以提供資金、資源、法規鬆綁等政策進行支持。據與會者轉述，賴清德也以石斑魚養殖為例表示，不一定是從魚卵一路養到成魚，有些業者是專門生產魚卵，有些則是養到幾斤後再出售，他強調「分工模式」的重要性，強調政府目標不只是栽培「獨角獸」，而是要扶持更多的「螞蟻雄兵」，讓台灣產業升級轉型、經濟更穩健發展。

據指出，賴清德在這場「另類」產業傾聽之旅中，跟與會的校友們有問有答，他也當場要求在場的行政部門，把第一線產業意見與聲音帶回研擬。

▼總統賴清德接見「社團法人國立臺北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會」，結果意外變成因應台美關稅戰的「產業傾聽之旅」。（圖／總統府提供）

