貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

▲貴婦奈奈逃亡7年將主動返台說明，她強調與前男友黃博健經營的診所無關。圖為去年3年她在加拿大接受本刊採訪。（圖／鏡週刊提供，下同

圖、文／鏡週刊

遭控吸金10億、逃亡近7年的網紅始祖貴婦奈奈（本名蘇陳端）即將回國投案！本刊記者1年多前遠赴加拿大多倫多，在加國東部安大略省五大湖區的第三大城漢米爾頓市，直擊貴婦奈奈流落異鄉的模樣，已不見昔日的貴氣，近日她突然透過LINE告訴本刊，表達願意回台面對司法。

▲本刊去年直擊貴婦奈奈在漢米爾頓市區戴口罩與毛帽，穿著大衣在街頭等公車回家。

▲杏立博全診所吸金案被害人在網路上組成「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，希望藉由司法討回公道。

貴婦奈奈告訴本刊，她已主動聯繫台北地檢署與調查局，表明將在下個月從加拿大返國投案，讓檢調啟動後續遣返作業，並寫信向台北地檢署檢察長與調查局長細說遭控吸金詐欺的始末，信中還提到當初離台的原因、選在此時返國的考量，以及這些年在加拿大的生活狀況，強調她絕對沒有參與黃博健家族經營的杏立博全診所，也未涉及不法，希望回台協助檢調查明案情，讓真相大白。

▲本名蘇陳端的貴婦奈奈主動將返國投案親筆信寄給檢調，內容詳述她離台及遭通緝後返國原因，該封信件也一併寄給本刊。

貴婦奈奈聯繫本刊的同時，也將她寫給兩位檢調首長的信傳給本刊，除了開頭的稱謂不同，內容完全一樣，以A4紙張打字完成，共1千多字，信末由她親筆簽名，證明確是她所寫。

▲杏立博全醫美診所14年前風光開幕，後來傳出吸金10億元且無預警倒閉，檢調仍在追查幕後黑手。

比較特別的是，信中她以「前男友」描述與黃博健的關係，顯示2人已分手，在加拿大了無牽掛，加上她在信中提到父母年事已高，這些年整個家族為她承受巨大壓力，她透露光想就萬分心痛，現在最大的心願就是趕快回到父母身邊陪伴照顧他們。

從字裡行間看來，父母或許才是她突然決定返台投案的最主要關鍵。本刊調查，去年已先行回台投案的黃博健父親黃立雄，除了被交保外，日前也已解除電子監控，或許因此讓她看到一線生機。

▲黃博健的醫師父親黃立雄掛名擔任杏立博全診所負責人，去年5月返台投案後，遭檢方以50萬元交保。

但不管貴婦奈奈回台投案的真正原因為何，一旦回來就得面對司法檢驗，坦誠交代一切，案情也才能獲得釐清，相較於近來經濟要犯鍾文智及朱國榮潛逃，這是難得有重大通緝犯表明願意主動回國投案的罕見案例。

▲貴婦奈奈（右）與黃博健（左）遭通緝至2044年，是否一同主動返台歸案，備受矚目。



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