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西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

西班牙漁民捕獲海地巨獸！　專家驚曝身分是「6.7尺長姥鯊」

▲西班牙漁民竟意外捕獲一尾長達6.7公尺的巨型姥鯊。（圖／翻攝自X）

圖、文／CTWANT

「姥鯊」（Basking shark）是地球上最大的魚類之一，僅次於鯨鯊，目前姥鯊已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種，不過近日在西班牙，當地漁民竟意外捕獲一尾長達6.7公尺的巨型姥鯊。

西班牙漁民捕獲海地巨獸！　專家驚曝身分是「6.7尺長姥鯊」

▲西班牙漁民竟意外捕獲一尾長達6.7公尺的巨型姥鯊。（圖／翻攝自CRAM）

從社群平台上的畫面可見，漁網纏在了類似鯊魚的尾鰭，現場還有大批圍觀者看著這尾巨大的生物被拖上岸， 根據《太陽報》等外媒報導，這尾巨大的魚類被西班牙漁民意外捕獲。報導稱，這隻 22 英尺長，大約6.7公尺長的巨獸是在該國東北部加泰隆尼亞地區被打撈上來的。

報導也引述漁民說法，這隻鯊魚被捕時，還試圖逃脫但卻被漁網「纏得更緊」。不過當漁夫發現，這條怪魚並非是一般的鯊魚後，立刻通知該地區的海洋生物基金會CRAM。

當地漁民將這條巨獸運送到塞爾瓦港（Port de la Selva），該地點距離巴塞隆納東北部約兩小時車程，CRAM專家事後發現，這是一條雌性「姥鯊」。據了解，姥鯊屬於濾食性動物，體重可達6噸、體長可達12公尺，是地球上最大的魚類之一。

由於姥鯊的體型非常龐大，過往被水手誤認為怪物，事實上，姥鯊個性相當溫和且移動速度很緩慢，進食時會以大嘴舀起浮游動物，不過隨著人類過度捕撈，導致姥鯊的數量銳減，而且牠們也常被漁具纏繞而釀意外，目前姥鯊已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種。針對這尾被西班牙漁夫捕撈到的姥鯊，CRAM 的研究人員已從這條鯊魚身上採集樣本，以進一步了解牠的狀況。

西班牙漁民捕獲海地巨獸！　專家驚曝身分是「6.7尺長姥鯊」

▲西班牙漁民竟意外捕獲一尾長達6.7公尺的巨型姥鯊。（圖／翻攝自X）

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