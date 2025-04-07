最年輕船長生日大禮！他釣到大魚急衝回港　2025屏東第一鮪確認

▲2025屏東第一鮪確認 。（圖／東港區漁會提供）

記者陳崑福／屏東報導

2025屏東第一鮪確認！東港區漁業電台於4月6日凌晨0:19分接獲東港籍漁船「茂豐祥號」通報，於台灣東南方海域捕獲今年屏東第一尾黑鮪魚，今7日上午11時30分東港區漁會進行「驗明正身」，確認符合起鉤活魚、捕撈海域、重量超過180公斤且第一個返港，「茂豐祥號」拔得頭籌，奪得「第一鮪」資格！將在11日上午10點正式拍賣。

東港籍漁船「茂豐祥號」於4月6日凌晨通報東港區漁業電台，在北緯 20度50分，東經122度48分於台灣東南方海域捕獲一尾公黑鮪，目視估約210公斤以上，為爭第一鮪頭銜，東港籍船長陳睿豪今4月7日清晨4:50返抵東港，捕獲日恰巧是船長生日，直呼是最好的生日禮物。

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當黑鮪魚自「茂豐祥號」船艙緩緩釣起現身時，壯碩的魚身圍觀民眾發出讚嘆聲，經東港漁會鑑定小組分別從黑鮪魚的眼睛、嘴巴、皮膚光澤度及腹尾顏色，判定起鉤時是否為活魚，魚體相當碩大委員再過磅確認，最後由漁會總幹事鄭鈺宸宣布「茂豐祥號」贏得第一鮪頭采。

32歲船長陳睿豪，在歷屆第一鮪紀錄是最年輕的船長，從事漁業7年，近2年升船長正式承繼父業獨當一面，是第一次捕到屏東第一鮪；他表示，此次出航第五天就捕獲黑鮪，這次起鈎時只知是大魚，沒想到竟然是黑鮪魚，心情緊張又興奮，看見魚嘴緊閉、眼睛及皮膚光澤相當清澈、尾鰭顏色相當鮮艷，再加上目測起碼210公斤以上，超過驗魚180公斤標準，加快馬力火速返港，能奪得今年第一鮪頭銜，感到相當高興。

東港區漁會表示，今年屏東第一鮪報到時間，今年屏東第一鮪報到時間，和預估魚汛周期和洄游路線都差不多，2002年開辦第一鮪拍賣會迄今年統計，陳船長是第8位東港籍船長。

在確認第一鮪後，屏東縣政府與東港區漁會隨即敲定拍賣會時間，訂於11日上午10時在東港魚市場舉辦屏東第一鮪拍賣會，由縣長周春米擔任拍賣官，並邀請神秘大咖藝人助陣，並有闖關遊戲品嚐摸彩活動，高雄日航酒店住宿券餐飲券、星巴克、超商禮券等摸彩獎品；為5月3日登場的「2025屏東黑鮪魚文化觀光季」拉開序幕，歡迎鄉親作伙來見證第一鮪的拍賣身價。