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習近平晤西班牙首相　「首次」對川普政策表態：打關稅戰沒有贏家

記者任以芳／北京報導

中美關稅戰，大陸國家主席習近平今（11）日在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯，這也是美國總統川普宣布「對等關稅」後，歐洲第一位領導人訪問中國。雙方發表談話時，習近平對中美貿易關稅戰「首次」表態，「打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。」

▲▼ 大陸國家主席習近平今（11）日在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯， 。（圖／翻攝 新華社）

▲大陸國家主席習近平今（11）日在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯。（圖／翻攝 新華社）

《新華社》報導稱，習近平指出，當前，世界百年變局加速演進，多重風險挑戰疊加，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮。國際形勢越是變亂交織，中西關係良好穩定發展的重要性就越凸顯。今年是中國和西班牙建立全面戰略夥伴關係20週年，中方願同西班牙打造更有戰略定力、更富發展活力的全面戰略夥伴關係，為兩國人民增進福祉，為中歐關係增添動力，也為促進世界和平、穩定、發展作出更大貢獻。

習近平強調，「風物長宜放眼量。」中西友好是兩國人民基於傳統友誼、現實需要、長遠利益作出的正確抉擇。雙方要繼續鞏固相互支持的政治基礎，相互信賴、相互尊重，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，特別是支持彼此維護主權和領土完整。中國14億多人口的消費升級需求和產業轉型潛力，將為世界經濟提供強勁動力。

習近平稱，中方願同西班牙用好互利互補的合作優勢，發揮好經貿、科技合作機製作用，深挖新能源、高技術製造業、智慧城市等領域合作潛力，打造更多互利合作成果。要賡續相知相親的友好傳統，傳承好兩國人民深厚的「奧運情」、「貓熊情」，打造「歡樂春節」等新的「金字招牌」，擴大互派留學生規模，讓更多青年成為中西友好的生力軍。中西都是支持多邊主義和開放合作的積極力量，雙方要推動構建公正合理的全球治理體系，維護世界和平和安全，促進共同發展繁榮。

習近平指出，中國一直視歐盟為多極世界重要一極，是明確支持歐盟團結髮展壯大的主要大國。當前形勢下，共同打造中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係具有重要現實意義。中歐應堅持夥伴定位，堅持開放合作。中方願同歐方共同慶祝建交50年，推動中歐關係繼往開來，向戰略穩定和相互成就的方向發展，更好造福中歐人民和國際社會。

▲▼ 大陸國家主席習近平今（11）日在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯， 。（圖／翻攝 新華社）

▲習近平首次川普政策表態，打貿易戰沒有贏家。（圖／翻攝 新華社）

習近平強調，「打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。」70多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓。無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。中國和歐盟都是世界主要經濟體，都是經濟全球化和自由貿易的堅定支持者，雙方經濟總量超過世界經濟總量三分之一，已經形成緊密的經濟共生關係。中歐應該履行國際責任，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境，共同抵制單邊霸凌行徑，不僅維護自身正當權益，也維護國際公平正義，維護國際規則和秩序。

桑切斯則表示，西班牙和中國建立全面戰略夥伴關係20年來，始終相互尊重、友好合作，兩國關係不斷深化發展。在習近平主席領導下，中國取得卓越發展成就，為世界繁榮穩定作出重大貢獻。西班牙重視對華關係，堅定不移奉行一個中國政策，願同中方保持高層交往，深化貿易、投資、科技創新、綠色能源等領域互利合作，加強教育、文化、旅遊領域交流，推動兩國關係邁上新台階。

桑切斯指出，中國是歐盟重要合作夥伴，西班牙始終支持歐中關係穩定發展。歐方堅持開放自由貿易，致力於維護多邊主義，反對單邊加徵關稅。貿易戰不會有贏家。面對複雜嚴峻的國際形勢，西班牙和歐盟願與中方加強溝通協作，維護國際貿易秩序，攜手應對氣候變化、貧困等挑戰，維護國際社會共同利益。

雙方還就烏克蘭危機等交換了意見。王毅參加會見。

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