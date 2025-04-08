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大陸 大陸焦點 特派現場

關稅戰中求生存？　西班牙總理10日訪陸見習近平

▲▼西班牙總理桑傑士。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙總理桑傑士。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

美國祭出對等關稅，將在4月9日生效，各國急於尋求對策，包括與美協商、採取反制措施，或冀望於分散市場等。幾日前對美國關稅新政表達「遺憾」的西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez），決定於10日至11日訪問大陸，屆時將會見大陸國家主席習近平。

這也是桑傑士時隔7個月再次訪問大陸，去年9月8日至11日，桑傑士對中國進行正式訪問。

大陸外交部發言人林劍今（8）日主持例行記者會時宣布，應大陸國務院總理李強邀請，桑傑士將於4月10日至11日訪問大陸。

林劍介紹，此訪是桑傑士三年內第三次訪問大陸，訪問期間，習近平將與桑傑士會見，李強將與他舉行會談。

林劍指出，西班牙是中國在歐盟的重要合作夥伴，雙方始終秉持互尊互信，互利共贏精神，雙邊關係走在中國同歐洲國家關係的前列。

今年是中西全面戰略夥伴關係建立20周年，林劍說，中方希望以桑傑士此訪為契機，深化兩國戰略互信，擴大開放合作，攜手應對全球性挑戰，推動中西全面戰略夥伴關係在新的起點上取得更大發展。

西班牙是歐盟成員國。此前，在美國總統川普宣布對歐盟加徵20％對等關稅之後，桑傑士宣布一項價值141億歐元的援助計劃，以保護可能受到美國關稅新政衝擊的經濟。

當時，桑傑士對美國關稅新政表示遺憾，並稱這「對歐洲、世界和西班牙來說都是糟糕的消息」，「不管是歐洲還是西班牙，無人能在這一衝擊下倖免」。他還指出，歐盟對從美國進口產品徵收的關稅僅為3％，與美方聲稱的39％並不一致，並表示歐盟將團結一致，作出恰當的回應。

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