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頭份警分局發「反罷免文」！遭批行政不中立急刪文道歉：貼錯連結

▲頭份警察分局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲頭份警察分局。（圖／翻攝自Google地圖）

記者閔文昱／綜合報導

全台大罷免烽火連天，目前已有35位藍委、14位綠委進入二階連署，然而苗栗縣頭份警察分局的官方臉書帳號「頭份警察分局粉絲團」，卻在今（14日）上午於臉書社團「我是頭份人」中分享了一則反罷免新聞，引發外界質疑違反行政中立。雖然該貼文不久後即遭刪除，但截圖早已流出，事件迅速延燒。

苗栗縣議員陳光軒今天在臉書PO出畫面，只見苗栗縣頭份警察分局官方臉書帳號「頭份警察分局粉絲團」，上午在臉書社團「我是頭份人」分享一則中天新聞報導，標題為「掃街遇婦嗆聲罷免滾蛋 羅智強神反應展高氣度」，由於內容涉「反罷免」，也讓他傻言直呼「警方的行政中立呢？」

陳光軒也質疑，頭份警察分局在上班時間轉貼跟「反罷免」有關的新聞，說白了就是小編在發反罷免文時忘記切帳號，「但應該不會有警察蠢到在上班時間用自己的真實身分去貼文，所以合理推斷，這個小編在上班時間會用假帳號發這類文章？」

針對爭議，頭份警察分局表示，因為詐騙猖獗，小編經常上網搜尋相關反詐騙的新聞報導並分享於各地方臉書社團，以提醒民眾注意，此次事件是因為小編在製作反詐騙宣導時，不慎連結錯誤網址，才誤將反罷免新聞分享出去，分局對此深感抱歉，將依規定檢討相關疏失人員，並加強教育訓練。

「頭份警察分局粉絲團」也發布道歉聲明表示，對外界造成誤解與紛擾深感抱歉，未來將強化貼文審查流程，確保行政中立原則落實無虞。苗栗縣警察局也指出，目前已要求頭份警分局進一步了解釐清情況。

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