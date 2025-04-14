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苗栗小萌羊跳上陌生人機車！騎士趕不走送派出所　飼主今領回

▲苗栗這隻小羊意外走失，突在台61線跳上陌生人機車，騎士向警方求助，動防所今天循線找到飼主領回。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗這隻小羊意外走失，突在台61線跳上陌生人機車，騎士向警方求助，動防所今天循線找到飼主領回。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

真是動物奇緣！苗栗縣一名陳姓男子日前騎乘機車，行經台61線西濱快速公路後龍鎮苗11線路口時，一隻小羊突然竄出跳上機車腳踏板，陳男不知所措，就近送到派出所向警方求助。苗栗縣動物防役所透過獸醫等管道，今（14）日循線找到飼主領回這隻落跑的寵物羊。

竹南警分局表示，12日上午9時許一名陳姓男子，騎著機車行經台61線、苗11線的後龍鎮龍鎮餐廳附近，突然有一隻小羊跳上他機車的腳踏板，怎麼趕也趕不走，無奈之餘只能將牠載到距離約1公里的外埔派出所；警方受理後也驚呼太離奇，但仍通報苗栗縣動物防役所處理安置。

▲苗栗這隻小羊意外走失，突在台61線跳上陌生人機車，騎士向警方求助，動防所今天循線找到飼主領回。（圖／記者楊永盛翻攝）

動防所長張俊義表示，12日當天有民眾在臉書PO網，指出羊隻有戴項圈、粉紅色鈴鐺，研判可能被民眾飼養，今天上午透過獸醫等管道查詢，連絡上住在苗栗市的解姓飼主，飼主提供飼養等佐證相片等資料，走失的公小羊，年齡2週齡尚在喝奶，總共飼養2隻寵物羊；因屬初犯，已勸導飼主需善盡養護責任。解姓飼主表示，他飼養這隻「努比亞」多時，平日圈養走失地點附近的農地，不知何故走失。

▲苗栗這隻小羊意外走失，突在台61線跳上陌生人機車，騎士向警方求助，動防所今天循線找到飼主領回。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方呼籲，寵物飼主應善盡飼養與管理責任，避免危及人車安全與動物本身之生命。依《動物保護法》規定，飼主若未善盡管理責任，致動物走失或造成他人困擾者，可處新臺幣3,000元以上、15,000元以下罰鍰。

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