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尹錫悅遭罷免下台後陷頹勢！南韓公布「大選民調」　李在明大幅領先

▲▼尹錫悅與李在明。（圖／達志影像／newscom）

▲隨著尹錫悅遭罷免下台，李在明在大選民調大幅領先。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓前總統尹錫悅因去年12月緊急發布戒嚴而遭罷免下台，南韓即將於6月3日實施總統大選。對此，儘管兩大政黨尚未完成初選，但民調機構公布最新數據，發現前共同民主黨黨代表李在明的支持率高達48.8%，依舊大幅領先現執政黨國民力量的初選候選人。

根據《韓聯社》，民調機構「Realmeter」接受媒體《能源經濟新聞》的委託後，針對兩大政黨主要候選人的支持率，從9至11日起向南韓全國滿18歲以上的1506名選民進行民調，結果顯示最有可能代表最大在野黨共同民主黨參選的李在明，其支持率達到48.8%。

而在泛保守派（右派，主要為國民力量、改革新黨）陣營中，儘管前雇用勞動部長金文洙的支持率以10.9%排名第2，但卻明顯落後給李在明，且比上一次調查時還要下跌5.4個百分點；而尚未明確表態是否參選的代理總統韓悳洙（原國務總理），其支持率則以8.6%排行第3。

至於國民力量前黨代表韓東勳支持率為6.2%、前大邱市長洪準杓5.2%、改革新黨黨代表李俊錫（前國民力量黨代表）3.0%、國民力量前國會議員劉承旼2.7%、首爾市場吳世勳2.6%（已表態不參加初選）、國民力量國會議員安哲秀2.4%。

李在明在共同民主黨支持群眾內獲得壓倒性的支持，支持率高達93.7%。

▲▼南韓前雇用勞動部長金文洙。（圖／達志影像）

▲南韓前雇用勞動部長金文洙。（圖／達志影像）

至於金文洙在國民力量支持群眾內的支持率僅32.7%、韓悳洙在黨內支持率為19.2%、洪準杓則為13.7%。Realmeter分析，「儘管金文洙在黨內支持率維持第一名，但並未拉開與其他初選候選人之間的差距，顯示國民力量黨內各初選候選人的支持率相當分散，預估未來將無可避免激烈的競爭。」

Realmeter也針對李在明和國民力量各黨內初選候選人進行「兩強對決」的民調分析，結果顯示李在明皆以54.0%到54.4%的支持率大幅領先，雙方差距為26至35個百分點。其中，李在明領先金文洙29.0%、領先洪準杓31.9%、領先韓東勳35.7%。

另外，Realmeter也針對政黨支持度進行調查，其中共同民主黨支持度為46.7%，比起先前增加1.9%，至於國民力量支持度則為33.1%，比起上一次下跌2.6%。

Realmeter分析，「因為前總統尹錫悅實施戒嚴而遭彈劾、罷免下台，導致南韓必須被迫面臨提早實施總統大選的政治性混亂，加上美國川普政府實施對等關稅政策引發對外環境條件惡化，造成經濟動盪，民眾對於政府和執政黨的不滿，對國民力量的支持率造成負面影響。」

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