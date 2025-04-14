4300萬商辦「租約到月底」　四叉貓點名黃國昌：民眾黨要搬進去沒

▲四叉貓。（資料照／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

去年8月時，前民眾黨主席柯文哲被爆用4300萬元買下48.76坪商辦，進而被質疑拿補助款當「包租公」，事後民眾黨解釋，會讓原租客租到租賃期滿，之後才作為個人辦公室使用。對此，網紅四叉貓（劉宇）就發文表示，該商辦將於今年4月30日到期，「民眾黨準備要搬進去了沒？」

去年8月底，柯文哲被爆用4300萬元買下48.76坪商辦，且該屋另有公司設立，因此柯文哲被質疑拿補助款當「包租公」。當時民眾黨解釋，商辦部分是參考他黨案例，以買賣不破租賃原則，讓原租客租到租賃期滿，之後才作為個人辦公室使用。

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四叉貓稍早在臉書上發文表示，那棟商辦去年已經用每月5萬1450元的價格租給別人，所以民眾黨那時暫時無法使用該商辦。不過，4300萬的商辦租約將在今年4月30日到期，承租人也已經表示不會再續約，因此他就點名黃國昌，直呼倒數兩個禮拜，「民眾黨準備要搬進去了沒？」如果沒有搬進去的話，「是不是證實去年柯文哲又在騙我們？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「黃國昌：這個問題我直播回答」、「黃國昌，這邊有人對你說三道四」、「一定會說，我們使用者付費」、「這樣也給你找出來！真的數位貂蟬」、「這種東西你也有」、「你好壞，剩兩周才提醒人家」、「貓貓真好心，還提醒他們商辦租約到期能不能讓黨部搬進去使用」。