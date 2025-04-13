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吳釗燮前助理涉共諜　黃國昌喊話「下台」：綠標準是打算裝沒事？

▲▼台灣民眾黨立法院黨團針對賴清德政府對美關稅政策擺爛、提覆議屢屢失敗、陸委會政策與記者會大走鐘等議題召開「賴政府大擺爛、大失敗、大走鐘記者會」記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、立委林憶君、麥玉珍出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨內共諜案連環爆，國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內的前助理何仁傑涉共諜案，遭檢調約談，法院昨晚（12日）裁定羈押禁見。民眾黨主席黃國昌今（13日）表示，吳釗燮唯一能負政治責任的方式就是下台，還是民進黨的標準打算裝沒事、等輿論風波過後，再轉頭繼續說「匪諜就在你身邊」？

黃國昌13日於臉書發文表示，「吳釗燮唯一能負政治責任的方式就是下台。」為了遮掩自己的貪腐無能，動輒無的放矢抹紅批評者為中共同路人的民進黨，最近從總統府、中央黨部，到綠委立法院辦公室，接連爆發共諜案，讓國人警覺原來綠營才真正是中共同路人的大本營。

黃國昌提到，昨天由吳釗燮一路提拔，長年伴其左右的親信何仁傑，再因涉嫌共諜案而遭羈押禁見，面對心腹淪為共諜，吳釗燮只透過辦公室發表清描淡寫的聲明，對國家、人民，沒有表示任何歉意，更沒有展現任何擔當。

黃國昌指出，從2016民進黨完全執政後，吳釗燮就帶著何仁傑一路進出國安會、總統府、外交部，形同肩負國安、外交重責的吳釗燮，其一舉一動，長期全都暴露在中共的眼皮底下，還毫無自覺，「難怪在其擔任外交部長6年，斷了8個邦交國，資訊屢屢在斷交前就被中共精準掌握」。

黃國昌說，如今發生了這麼嚴重的國安醜聞，傷害國家外交利益，吳釗燮還能繼續擔任國安會秘書長嗎？還是說民進黨的標準也打算裝沒事、等輿論風頭過，吳再轉頭繼續對社會說「匪諜就在你身邊」？無恥到這種程度，讓人嘆為觀止。

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民眾黨黃國昌吳釗燮共諜

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