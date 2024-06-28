哥倫比亞「纜車車廂」突墜地！　1死9傷驚悚畫面曝：車窗全碎

▲哥倫比亞公共纜車系統車廂墜落，釀1死多傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

哥倫比亞第二大城市麥德林市發生一起嚴重纜車事故，導致1人喪生、9人受傷。當局透露，當地的公共纜車Metrocable的K號線的1節車廂在進入車站前突然停止運行，導致一節後方駛來的車廂煞車不及直接撞上，而該節車廂當場脫離索道墜落地面，車廂內則載著10名乘客。

根據BBC報導，這起死亡事故發生在當地時間26日凌晨4時30分，據當地媒體所拍攝的現場影片可以看到，事發後有多人躺在地上。麥德林市災害應對機構負責人卡洛斯•金特羅指出，事故發生時，有一節車廂在進站前突然停下，隨後被後面的車廂撞擊，導致其脫離並墜落到地面。

▲詳細事故原因仍在調查，目前所有傷者都被送往醫院治療。（圖／達志影像／美聯社）



當時車廂內共有10名乘客，而該起事故也導致1人死亡、9人受傷。死者為55歲的約翰•賈伊羅•隆多尼奧，不過目前還無法確定他是車廂內的乘客還是路上的行人。

市長菲科•古鐵雷斯表示，事故發生在麥德林市東北部的Metrocable公共纜車系統。事故發生後，有數十名乘客被困在2站之間的纜車車廂中。

哥倫比亞公共纜車系統Metrocable啟用於2004年，是全球首個此類的公共交通系統，由6條線路和20個車站組成，將位於陡峭山坡上的低收入地區與市中心連接起來。而這也是該系統啟用以來發生的最嚴重事故，目前詳細事故原因仍在調查中。