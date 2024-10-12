電價調漲！雙北捷運「票價會跟著漲？」　北捷表態了

▲台電即將於16日調漲電價，外界也關注北捷是否會隨之調漲票價。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

台電即將於16日調漲電價，外界也關注北捷是否會隨之調漲票價。民進黨台北市議員許淑華在11日的市議會交通部門質詢中，詢問了此事。北捷總經理黃清信表示，目前票價不會因電價調漲而調整，且票價調漲需依循一定程序。

台北市議會11日下午召開交通部門質詢，許淑華在會上指出，電價調漲將直接影響公車和捷運等大眾交通工具的運營成本，民眾擔心票價會隨之上漲。儘管交通部長曾表示TPASS月票不會調整，但許淑華仍擔心北捷的常客優惠可能會受到影響，呼籲北捷明確表態。

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北捷總經理黃清信說明，電價調漲後，北捷預計將增加約3.9億元的運營成本，但票價仍將保持不變。他強調，「原則上現在不會同步漲」，並表示常客優惠將會繼續維持。他指出，票價調漲需要董事會提案通過，並經過專家學者及市府的審議，目前董事會計劃於11月開會，但具體議程尚未公布。

北捷還表示，將持續監測財務狀況，如有調整方案將依程序報董事會通過後再由市府核定。新北捷運也指出，電價調漲將造成年增約2400萬的費用，但票價議題需經過董事會和運價審議委員會達成共識，當前尚無票價調漲的提案。

台北市交通局長謝銘鴻則表示，是否調漲票價仍需由捷運公司董事會決定。雖然電價上漲將增加業者的成本負擔，但也必須兼顧到大眾運輸的忠實顧客。

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