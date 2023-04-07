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公共交通新美學　台南新候車亭上路吸睛

▲台南市交通局設置新式候車亭，可搭配各種地景，又可融入在地特色，並配備智慧LCD面板，2023年度已爭取中央補助建置25座，將陸續推廣全市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局設置新式候車亭，可搭配各種地景，又可融入在地特色，並配備智慧LCD面板，2023年度已爭取中央補助建置25座，將陸續推廣全市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

常搭公車的台南市民朋友最近發現竹溪寺附近多了一座別緻的候車亭，現代簡潔又結合特殊設計意象，台南市交通局表示，這種新式候車亭可搭配各種地景，又可融入在地特色，並配備智慧LCD面板，2023年度已爭取中央補助建置25座，將陸續推廣全市。

台南市交通局長王銘德表示，市長黃偉哲喊出「文化古都、科技蛻變」大力推動智慧交通，大台南公車也導入多項智慧設施，致力打造科技與美學兼具的人文智慧城市，去年起推出35座光雕智慧站牌後，本次同樣力邀知名藝術家楊士毅設計候車亭外觀，首座在健康路竹溪寺站落成啟用，結合簡潔的結構體和鳳凰鏤空造型意象，夜晚光雕更顯亮點。

交通局長王銘德指出，台南市道路狹小，市區可供設置候車亭的空間有限，因此本次設計新式候車亭量體精簡，以便適用更多地點，此外，台南古蹟、觀光地標眾多，候車亭外觀也以減法概念，結構和色彩力求簡潔，不但充滿現代感，更可融入各種地景。

▲台南市交通局設置新式候車亭，可搭配各種地景，又可融入在地特色，並配備智慧LCD面板，2023年度已爭取中央補助建置25座，將陸續推廣全市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德進一步提及，這次新設計的候車亭更融入在地意象，在背板以「鳳凰展翅，永遠守護」的鏤空造型，呼應府城鳳凰穴的丘陵地形典故，也融入鳳凰花的城市記憶，更有為台南帶來繁榮與生氣的守護意涵，背板亦可設計不同特色造型，為每個街角打造獨特畫框。

台南市公共運輸長吳俁之指出，本批候車亭爭取中央補助，每座造價約29萬5000元，首波先建置25座，近期將陸續會勘適合地點建置，每座候車亭也配備智慧大型LCD面板可提供即時到站資訊，也可查詢路線時刻。整體而言日夜視角都充滿獨特魅力，拍照打卡也很有型，民眾搭車時不妨多加留意。

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