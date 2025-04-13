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新光三越Diamond Towers專櫃遭竊　8個月內光顧2次！手法曝光

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越DIAMOND TOWERS內部專櫃遭竊。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

北市忠孝東路三段新光三越Diamond Towers三樓某服飾店，12日下午遭竊賊竊取店內財物，轄區警方獲報後到場，發現店家櫃檯收銀機被偷走1100元，員工放在店內休息室的皮夾內現金被竊3千元，警方派遣鑑識人員到場採證並擴大調閱監視器追查這名男姓竊賊身分；根據被害人透過「Threads」發文指出，該專櫃已經第二度遭同名竊賊上門光顧。

被害人po文表示：小偷假裝客人要試穿，請櫃上小姐去倉庫拿貨後，趁專櫃內沒人打開收銀機竊取現金；12日歹徒再度上門，以同樣手法竊取收銀機內現金後，還闖入員工休息室內搜刮女員工皮夾內3千元現金，「不排除歹徒曾在百貨公司工作過。」

轄區大安警方證實：經調閱監視器影像，該百貨受害櫃位有疑似相同身形犯嫌特徵，去年8月底也有類似的手法，警方指派專責人員擴大調閱監視器影像資料比對身分，以確認是否為同一犯罪嫌疑人。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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