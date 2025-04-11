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台中新光三越氣爆多人列被告！今到案說明　將移送地檢署複訊

▲▼ 。（圖／資料照）

▲新光三越氣爆案，台中地檢署今天將傳喚相關人員進行複訊。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中新光三越氣爆釀5死30餘人受傷，台中地檢署偵辦多時，並根據消防局火調報告陸續傳訊60多人次相關證人，據了解，檢方近期已將部分人員轉列被告，今天（11日）並指示警方傳喚新光三越業者、欣中天然氣、案發時的相關工班等人員，稍後也將移送地檢署複訊。

台中地檢署先前指出，本案案小組進入現場勘查9次，複訊人數累計證人50人（64人次），都是以證人身分傳訊。對於日前收到消防局陳送之火調報告，專案小組已即時進行研究、分析，並持續進行各項偵查作為，對於可能涉及刑責之人研析犯罪嫌疑、適時轉列被告，後續將依偵查計畫排程進行傳訊調查，儘速還原事實全貌、釐清責任歸屬。

目前中檢不願證實已將相關證人列作被告，不過據了解，今天中檢指揮相關單位展開新一波的偵查動作，傳訊包括新光三越業者、欣中天然氣人員、施工單位等人員，預計下午將送地檢署複訊。

中檢強調，請外界切勿過度臆測，依據全案蒐證所得證據資料，對於可能涉及刑事責任之案關人員包含業者、廠商、施工單位等進行全面調查、釐清，並非只針對特定身分、廠商，亦不侷限於特定、單一疏失行為進行究責，對於究責對象及範圍，尚待偵查終結始能全盤認定。

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