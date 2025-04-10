獨／氣爆近2個月！新光三越拚9月重新開幕　10樓以下一次開放

▲台中新光三越氣爆至今將近2個月，外傳新光力拼今年9月、周年慶前復業，以正面對決即將開幕的漢神洲際購物中心。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中新光三越氣爆至今將近2個月，目前修復工程已進入第三階段建築物整建修復階段。根據《ETtoday東森新媒體》掌握的最新消息，新光三越台北總公司已佈達，要搶在9月底、10月初週年慶前復業，同時也要在頭號勁敵、台中漢神洲際購物中心開幕前復業，且復業方式是10樓以下一次全部開放。

對此，新光三越不願正式回應，僅強調「一切都依照市府規定申請、執行，尚無確切復業時間表」。

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新光三越復業時間未拍板定案，館方也相當低調，但內部品牌都已經接到消息，最快周年慶前復業，且非外傳的分樓層開放，而是採取10樓以下全開方式，除了搶救營業額之外，最主要還是欲正面迎戰備受矚目的台中漢神洲際購物中心開幕，要進行百貨店王保衛戰。

漢神洲際購物中心原訂今年11月開幕，但新光2月13日氣爆後，就傳出漢神洲際會提早開幕，準備大舉搶吸新光三越消費客群，雙方都想搶在對方之前開門營業，百貨大戰一觸即發。

台中市都發局說明，新光三越已於3月27日提報「整體整建修復至可供使用計畫」，目前施工架經結構技師公會施工諮詢可行，4月1日已進場先就南向4F部分進行搭設。甲種安全圍籬（含安全走廊）資料齊備，同意備查。另外，台灣大道及惠來路側全段甲種安全圍籬（含安全走廊）預計4月15日前完成，其中惠來路側甲種安全圍籬（含安全走廊）已經在4月7日完成設置，惠來路交通管制已解除。

另外，有關尚未完整提出整體安全評估和專業簽證（如外牆、結構、昇降機、消防、瓦斯、水電管線及室內裝修等），都發局也呼籲新光三越依規速補正，並由專業技師簽證經備查後，依計畫修復才能依規申請恢復使用。