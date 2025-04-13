抓出罷免傅崐萁連署出包兇手！　他分析關鍵原因：就是偷跑

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁連署書已收件1萬7千份，將達到門檻1萬9千多份，沒想到罷團志工審核資料時，發現超過千份格式略有差異，因此希望連署過的花蓮鄉親盡快重簽。罷免綠委吳思瑤民團「地動刪瑤」召集人賴苡任今（13日）分析，微光花蓮應該是第二階段表格還沒領到之前，拿以前的連署書來偷改，直言就是因為偷跑才會出現與中選會正式連署書格式不同的結果，「抓到讓花蓮連署出包的兇手了！青鳥知道找誰算帳了吧？」

罷團微光花蓮昨天在社群平台表示，目前第二階連署書已收到1萬7000份，希望能收集到2萬5000份，但近日團隊志工檢查連署書時，赫然發現部分連署書格式錯誤，左側的「編號」文字位置偏下，而不是在中間，細微的差異第一時間罷團未能發現處理，因擔心被中選會挑剔變成不算數，決定以最安全及謹慎方式進行，希望連署過的花蓮鄉親盡快重簽。

賴苡任對此表示，為什麼花蓮會出現格式錯誤，就是因為偷跑，應該是第二階段表格還沒領到之前，拿以前的連署書來偷改，然後就開始請民眾簽連署書，為什麼可以判斷是用「自行製作」的連署先偷跑，而不是官方給的連署書在影印時出現誤差，理由很簡單。

賴苡任指出，如果是拿到中選會的正式連署書後才開始連署，只是因為影印或是下載過程中出現誤差，頂多是表格大小不一樣，就像他們罷免吳思瑤遇到的問題，但不會連「字」的位置都不一樣，而八炯他們是連「編號」這個字的位置都完全不同，表示根本不是同一份格式，可能是拿了過去的罷免案連署書來P圖。

賴苡任分析，為什麼突然大家這麼在意格式呢？因為第二階段的審查是直接交給「地方選委會」，當初中選會給罷瑤團隊的指令是，連署書要與官方給的一模一樣，而且還會特別要求地方用肉眼去判斷是否一樣，直言既然要同一套標準，那全台的連署書也必須要一模一樣。他狠酸，抓到讓花蓮連署出包的兇手了！微光花蓮當初提供的範例，「編號」明顯不是置中，而是偏下，也就是他們現在說不合格，被人混入的連署書！原來就是微光花蓮提供錯誤的連署書，導致連署出包！青鳥們知道要找誰算帳了嗎？

