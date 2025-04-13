罷免林沛祥二階破萬份　朱立倫認「很難過」：基隆沒有安定日子

▲國民黨主席朱立倫出席「還錢於民」說明會基隆場。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

公民團體「基隆絕沛」11日表示，自從二階連署啟動至今，連署書總計已破1萬，對通過二階非常有信心，國民黨力委林沛祥則回應，相信台灣人民聽得懂真話，也看得懂方向。國民黨主席朱立倫今（13日）出席「還錢於民政策說明會」基隆場時受訪表示，看到消息後覺得非常難過，去年罷免基隆市長謝國樑，今年又要罷免林沛祥，這樣基隆怎麼可能有安定的一天？

「基隆絕沛」日前宣布，罷免林沛祥二階連署書自3月24啟動至4月11日，已突破1萬份，謝謝基隆市民朋友與志工們奮鬥不懈，一起團結突圍，一起堅定拚搏，一起勇敢連署罷免林沛祥，同島一命，絕沛必勝。

朱立倫對此感到非常難過，認為基隆市民只是希望能安定地過好日子，林沛祥自當選以來，全力為基隆市打拚，不論是爭取預算、財劃法，或協助謝國樑推動地方建設，每天都為基隆努力。但民進黨卻只顧著搞政治、拚政治；去年罷免謝國樑，今年又要罷免林沛祥，這樣基隆怎麼可能有安定的一天？

朱立倫指出，當前台灣面對的不只是中國帶來的軍事威脅，還有來自美國的關稅戰、貿易戰，全世界現在最關心的都是經濟議題，唯獨台灣還在搞政治、拚罷免，造成社會無法安定，「這是最大的遺憾，也是民進黨對台灣造成的最大困擾。」他強調，自己對林沛祥充滿信心，深信林沛祥每天都在基隆努力，並呼籲民進黨看清楚，基隆市民絕對會唾棄這樣的作為。