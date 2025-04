快訊／緬甸發生規模5.5地震！　深度不到10公里

▲ 緬甸發生規模5.5地震。(圖/USGS)

記者陳宛貞/綜合報導

根據美國地質調查局(USGS),緬甸當地時間13日上午8時54分(台灣時間上午10時54分)發生規模5.5地震,震央位於中部曼德勒省(Mandalay Region)密鐵拉市(Meiktila)東北方34公里處,震源深度約僅7.7公里,當局目前未發布海嘯警報。

這起地震與3月28日的世紀強震時隔半個月,當時芮氏規模8.2的地震為緬甸第二大城、曼德勒省省會曼德勒(瓦城)帶來嚴重災情,至今造成逾3600人死亡;鄰國泰國曼谷也發生審計署大樓坍塌的悲劇,截至12日已有32人死亡,尚有62人失蹤。

