快訊／緬甸發生規模5.5地震！　深度不到10公里

▲ 緬甸發生規模5.5地震。（圖／USGS）

記者陳宛貞／綜合報導

根據美國地質調查局（USGS），緬甸當地時間13日上午8時54分（台灣時間上午10時54分）發生規模5.5地震，震央位於中部曼德勒省（Mandalay Region）密鐵拉市（Meiktila）東北方34公里處，震源深度約僅7.7公里，當局目前未發布海嘯警報。

這起地震與3月28日的世紀強震時隔半個月，當時芮氏規模8.2的地震為緬甸第二大城、曼德勒省省會曼德勒（瓦城）帶來嚴重災情，至今造成逾3600人死亡；鄰國泰國曼谷也發生審計署大樓坍塌的悲劇，截至12日已有32人死亡，尚有62人失蹤。