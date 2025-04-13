快訊／緬甸發生規模5.5地震！　深度不到10公里

▲ 緬甸發生規模5.5地震。（圖／USGS）
記者陳宛貞／綜合報導
根據美國地質調查局（USGS），緬甸當地時間13日上午8時54分（台灣時間上午10時54分）發生規模5.5地震，震央位於中部曼德勒省（Mandalay Region）密鐵拉市（Meiktila）東北方34公里處，震源深度約僅7.7公里，當局目前未發布海嘯警報。
這起地震與3月28日的世紀強震時隔半個月，當時芮氏規模8.2的地震為緬甸第二大城、曼德勒省省會曼德勒（瓦城）帶來嚴重災情，至今造成逾3600人死亡；鄰國泰國曼谷也發生審計署大樓坍塌的悲劇，截至12日已有32人死亡，尚有62人失蹤。
#Earthquake 22 mi NE of #Meiktila (#Myanmar) 25 min ago (local time 08:54:57). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:— EMSC (@LastQuake) April 13, 2025
https://t.co/QMSpuj6Z2H
https://t.co/AFDTEQXaAE pic.twitter.com/eG0UKv62uz
讀者迴響