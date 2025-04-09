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宜蘭5.8地震全台有感！專家揭前晚一震相同處　狂買「防狼神器」保命

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

台灣今（9）日上午發生規模5.8地震，國家級警報大響，北台灣明顯有感。氣象署地震中心前主任郭鎧紋受訪指出，這起地震屬於菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊底下所引發的隱沒帶地震，震源深度達72.4公里，「大概釋放四分之一顆原子彈，就是0.25顆原子彈的能量。」
▲地震中心前主任郭鎧紋分析宜蘭規模5.8地震成因 。（圖／合成圖）
▲地震中心前主任郭鎧紋分析宜蘭規模5.8地震成因 。（圖／合成圖）

郭鎧紋指出，這起地震與昨日晚間23時56分發生於與那國島北邊、規模5.9的地震，都是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊底下所引發的隱沒帶地震，只是與那國島地震位置，已超出我國觀測網範圍，但兩起地震都是發生在同一個隱沒帶。

郭鎧紋表示，這類較深層的地震通常餘震較少，但未來仍須留意地震活動，因為菲律賓海板塊每年以約7公分的速度，向西北隱沒，因此相關地震活動是長期板塊運動的結果，應持續警覺。

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除了說明地震成因，郭鎧紋也提醒民眾平時應備妥防震物品，尤其是哨子。他分享朋友經歷緬甸地震的經驗指出，當房屋倒塌時，大聲呼救，其實很浪費體力，「透過吹哨子，可以用比較省力的方式，告訴別人我們在這裡。」


他強調，吹哨子可以提高在受困時，被救援人員或救難犬發現的機會。他因此也買了一些哨子，除自用外，也送給親友當作應急準備，他也建議大家隨身攜帶，以備不時之需。

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