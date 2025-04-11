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基隆強韌防災座談七堵啟動　推協作中心、雙收容所演練

▲基隆強韌臺灣計畫前進七堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲防災動起來！基隆強韌臺灣計畫前進七堵，首場座談聚焦五大策略。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆市面對颱風、地震等大規模災害的整備與應變能力，基隆市消防局自4月9日開始，啟動「2025年度強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」各區座談會，將陸續到本市各區公所與區公所人員、各里里長進行防災座談，面對面討論防災策略，攜手強化地方防救災能量。

首場防災座談會於4月9日下午在七堵區公所召開，由秘書郭淑娥主持，邀集民政課、社政課、防災業務人員及各里里長參與。並由強韌臺灣防災計畫海洋大學劉芷妤教授、榮譽顧問陳龍輝、經理林娟宇及消防局災害管理科長陳進源共同與會。

▲基隆強韌臺灣計畫前進七堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

劉芷妤教授針對今年防災重點進行簡報，特別提出五大重點工作，「防災協作中心運營」、「收容所同時2處開設」、「HSEEP無腳本推演」、「防災士制度推廣」及「救災支援集結據點」五大重點工作，期望藉由公私協力機制，強化災害應變與資源調度能力。

區公所民政課長謝秉均表示，目前防災協作中心人員多為公部門編列，編制有限且任務重疊，實際演練經驗尚待加強。為應對這些實務上遇到的困難，請協力團隊安排系統化的教育訓練，強化區公所對於協作中心角色的認識。

▲基隆強韌臺灣計畫前進七堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

協力機構榮譽顧問陳龍輝提出，日本防災的「自助共助」觀念可以有效的應對災害。災害發生時，目前推動的防災協作中心可負責統籌資源與應變，結合防災士、志工及民間團體的力量。消防局災管科陳進源分享，從0403花蓮地震的經驗，可看出災害突然發生時自主應變的能力顯得十分重要，而自主應變能力的培養，要透過平時防災訓練與防災演練慢慢累積而來。

七堵區公所秘書郭淑娥感謝消防局及強韌臺灣防災計畫專家學者，輔導區公所各項防災工作，因應氣候變遷面對可能的大型災害，對於防災協作中心的機能強化，區公所同時開設兩處災民收容所等策略，在平時做好災時準備，災害發生時就能快速應變，守護民眾安全。

▲基隆強韌臺灣計畫前進七堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆強韌臺灣計畫前進七堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆強韌臺灣計畫前進七堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

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