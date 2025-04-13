川普授權美軍控制美墨邊境！　命令軍方更直接參與打擊多元威脅

▲美國陸軍加入美墨邊境行動。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近日發布備忘錄，授權軍方接管部分美墨邊境地區土地，以強化打擊非法移民的行動。該命令允許軍方「更直接地參與」南部邊境防禦，標誌著川普政府進一步升高移民執法力度。

根據備忘錄內容，川普指示國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、內政部長柏根（Doug Burgum）、國土安全部長諾姆（Kristi Noem）及農業部長羅林斯（Brooke Rollins）落實新政策，特別提及將軍方納入邊境管理作業。文件名為《封鎖美國南部邊境與擊退入侵的軍事任務》，指出美國南部邊境面臨「多元威脅」，因此需軍方直接介入。

備忘錄授權國防部對羅斯福保留地（Roosevelt Reservation）等聯邦土地擁有管轄權。這條60英呎寬的邊境緩衝區貫穿加州、亞利桑那州與新墨西哥州。川普政府認為，透過將此區視為延伸的軍事基地，軍方將擁有拘留非法越境者的合法權限，並將其移交移民執法單位。

軍事行動將包括「邊境障礙設施建設」、「監控與偵測設備安裝」等。備忘錄強調，此軍事任務初期將持續45天，屆時赫格塞斯將提交成效評估，但可隨時擴大接管土地範圍。文件同時排除原住民保留區，不納入此次軍事接管範圍。

這項命令是川普在移民議題上持續升溫的最新動作。川普早前已宣布南部邊境進入國家緊急狀態。就在命令發布前一天，一名聯邦法官裁定川普政府可要求非公民向聯邦政府登記，該法雖早於1940年代就已頒布，但長年未強制實施。根據國土安全部2月25日的公告，未依規定登記者將面臨罰款甚至監禁。

外界批評，這項作法可能繞過《民兵法》（Posse Comitatus Act），該法限制軍方介入民事執法。川普與共和黨人長期聲稱，非法移民攜帶大量芬太尼入境美國，是邊境軍事化的主要理由之一，然而根據官方統計，高達90％的芬太尼販賣罪犯實為美國公民。這項政策因此引發多方質疑與爭議。