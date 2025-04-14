白宮副幕僚長：中國電子產品「沒有任何豁免」

▲白宮副幕僚長米勒表示，針對中國電子產品沒有任何關稅豁免。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮副幕僚長米勒13日表示，針對來自中國的半導體與其他電子產品，美方並未提供任何關稅豁免，但詳細的適用清單仍有待公布。

根據CNN報導，米勒（Stephen Miller）接受《福斯新聞》節目訪問時指出，「當關稅稅率上升至總額125%，也就是在原本的20%基礎上再加上額外稅率時，就有必要由海關與邊境保護局（CBP）發布一份更詳細的清單，說明各項稅率及其適用方式。」

米勒表示，「沒有任何豁免。所有人至少都必須繳納20%的稅，而像半導體這些關鍵零組件則是由商務部（Department of Commerce）依照232條款進行個別處理。」

根據美國1962年《貿易擴展法》（Trade Expansion Act of 1962）第232條款（Section 232），總統可以在涉及國安風險時對進口商品加徵關稅。川普總統（Donald Trump）持續運用這項過去極少動用的貿易條文，針對特定領域祭出關稅。

這條法規過去較少使用，但在川普任內被頻繁啟動。

米勒強調，這一切都是政府原先的安排，「這一直是我們的計畫，因為這些產品對我們國家的國家安全至關重要。」

米勒也談到川普政府與中國之間不斷升級的貿易戰，並警告中方應謹慎以對，「中國有很多攸關國家安全的重要東西需要從美國獲得，所以中國若想明智行事，就應該選擇降溫的路線。」