中國「戰時態勢」抗川普關稅！　官員取消休假、手機不准關機

▲面對川普關稅戰，中國進入戰時態勢，官員被要求保持手機24小時開機、取消休假。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

面對美國總統川普（Donald Trump）新一波對中國加徵關稅的強硬舉措，知情人士透露，中國也進入「戰時態勢」，官員被要求保持手機24小時開機、取消休假，展開全面反制行動，並同步推動「魅力外交」，力圖說服其他國家聯手抵制美國。

《路透社》引述知情人士說法指出，這次中國的應對措施由中共宣傳部門主導，強化國內士氣與國際聲量。另外，中國外交部與商務部官員也被指示取消休假計畫，並保持手機全天開機，展現「戰時態勢」下的高度戒備。

中國政府部會發言人也在社群媒體轉發前中共領導人毛澤東的影片，顯示背景為1953年2月全國政協一屆四次會議閉幕會上的講話，貼文並寫道「我們不會退縮」。

川普月初宣布一系列新關稅措施後，北京立場也明顯轉趨強硬。報導指出，中國原本試圖維持「雙贏」的對話空間，但在與美方溝通受阻後，只能轉向準備報復。

在川普首個總統任期內，美中之間擁有多條高層溝通管道，其中最著名就是時任駐美大使崔天凱與川普女婿庫許納（Jared Kushner）的溝通管道。不過，一位熟悉美中關係的北京官員透露，目前兩國之間並不存在類似管道，且中國仍不確定是誰代表美國來商討雙邊關係。

川普政府官員表示，美方曾多次詢問中國外交官，習近平是否會提出與川普通話的要求，但答案一直是「不」。

復旦大學國際關係學者趙明昊指出，這種外交方式對中國來說根本行不通，對於中方而言，一般情況下，雙方會在工作層級達成協議並展開相關工作，「然後我們才能安排峰會。」

北京在川普首任期間早已汲取教訓，如今再度面對貿易戰，也準備一連串報復措施，包括針對約60家美國企業加徵關稅，以及限制稀土出口等。

兩名知情人士指出，這些對策是中國政府多週準備的結果，團隊成員專門研究川普政策，擬定具彈性的反制方案。

中國也高度關注國內對關稅的反應，本週許多社群媒體用戶紛紛轉發官媒「人民日報」7日的一篇社論，盼人們不要陷入恐慌。同時開始鼓勵家庭增加支出，在經濟仍受到房地產危機困擾之際，北京正致力將推動經濟成長的引擎從出口轉向消費。

趙明昊強調，「真正的戰場是在國內，而不是雙邊談判。」