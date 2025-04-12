「航空界鋼琴王子」陳漢銘接任華航總座滿月　攜家人演奏公益傳愛

▲華航總經理陳漢銘攜家人現身醫院擔任音樂志工。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

從小學習音樂、有「航空界鋼琴王子」美譽的華航新任總經理陳漢銘到任1個多月， 雖平日工作繁忙，但熱心公益的陳漢銘仍投入各種社會服務，今(12日)更帶著夫人、兒子和雙胞胎女兒現身新光吳火獅紀念醫院，擔任音樂志工，為病患、陪診家人及醫護帶來溫暖。

自小就學習鋼琴、小提琴和打鼓的華航新任總經理陳漢銘有「航空界鋼琴王子」名號，音樂陪伴他走過成長歲月，儘管工作繁忙，他也未曾放下樂器，更透過音樂回饋社會，陳漢銘今與家人前往新光吳火獅紀念醫院，擔任音樂志工，在活動中，陳漢銘親自彈奏鋼琴，他的子女則拉奏小提琴，為病患們演奏一系列動人樂曲。

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陳漢銘平時就非常喜愛彈琴，藉由音樂來舒緩工作壓力。這次的志工活動不僅讓他有機會展現音樂才華，透過一曲曲旋律無形良藥，也讓病患和家屬感受到音樂的療癒力量。

▲華航總經理陳漢銘今與夫人、兒子及雙胞胎女兒現身醫院擔任音樂志工。（圖／華航提供）

透過這次公益活動，陳漢銘也與子女一起練習及討論曲目，音樂成為他們家庭交流的重要橋樑，陳漢銘表示，能夠和子女一起參與公益活動，不僅是對社會的回饋，也是家庭凝聚力的提升。

陳漢銘說，希望未來能有更多機會參與類似的活動，繼續為社會貢獻自己的力量。華航也將持續支持員工參與公益活動，為社會帶來更多正能量。