　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「航空界鋼琴王子」陳漢銘接任華航總座滿月　攜家人演奏公益傳愛

▲▼華航總經理陳漢銘攜家人現身醫院擔任音樂志工。（圖／華航提供）

▲華航總經理陳漢銘攜家人現身醫院擔任音樂志工。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

從小學習音樂、有「航空界鋼琴王子」美譽的華航新任總經理陳漢銘到任1個多月， 雖平日工作繁忙，但熱心公益的陳漢銘仍投入各種社會服務，今(12日)更帶著夫人、兒子和雙胞胎女兒現身新光吳火獅紀念醫院，擔任音樂志工，為病患、陪診家人及醫護帶來溫暖。

自小就學習鋼琴、小提琴和打鼓的華航新任總經理陳漢銘有「航空界鋼琴王子」名號，音樂陪伴他走過成長歲月，儘管工作繁忙，他也未曾放下樂器，更透過音樂回饋社會，陳漢銘今與家人前往新光吳火獅紀念醫院，擔任音樂志工，在活動中，陳漢銘親自彈奏鋼琴，他的子女則拉奏小提琴，為病患們演奏一系列動人樂曲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳漢銘平時就非常喜愛彈琴，藉由音樂來舒緩工作壓力。這次的志工活動不僅讓他有機會展現音樂才華，透過一曲曲旋律無形良藥，也讓病患和家屬感受到音樂的療癒力量。

▲▼華航總經理陳漢銘攜家人現身醫院擔任音樂志工。（圖／華航提供）

▲華航總經理陳漢銘今與夫人、兒子及雙胞胎女兒現身醫院擔任音樂志工。（圖／華航提供）

透過這次公益活動，陳漢銘也與子女一起練習及討論曲目，音樂成為他們家庭交流的重要橋樑，陳漢銘表示，能夠和子女一起參與公益活動，不僅是對社會的回饋，也是家庭凝聚力的提升。

陳漢銘說，希望未來能有更多機會參與類似的活動，繼續為社會貢獻自己的力量。華航也將持續支持員工參與公益活動，為社會帶來更多正能量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
571 3 8008 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林岱樺服務處團滅！　1主任羈押禁見、2助理交保
柯建銘新竹宣講也缺席　吳思瑤曝原因
快訊／台中驚見男浮屍　身分待查
泰國潑水節嗨過頭！「連假第1天」27死
江宏傑認「一直有和福原愛見面」　曝新家女主人條件
台灣騎士1習慣　印度工程師驚「不怕偷？」
織織再爆「前任多重上癮」　怕被報復：記得幫我上香

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鋒面晚間殺到「西部雨最猛」　明跳水式降溫瞬掉9度

台鐵電車線懸臂掉落「新自強號集電弓損壞卡半途」　台東=康樂停駛

「航空界鋼琴王子」陳漢銘接任華航總座滿月　攜家人演奏公益傳愛

誤鎖車廂！妹子錯愕「跟路人借手機有多難」　全場點1關鍵：絕不借

台灣騎士1習慣　印度工程師驚「不怕偷？」一票秒懂：便當才會

「整顆蛋殼」竟在漢堡內！他打開無言：是故意的吧　麥當勞認疏失

老公買房藏玄機！一聽到「10字」她不樂了　秒崩潰：很想離婚

77萬人氣YTR開職缺「工作量曝光」！一票人嚇退：身體要緊

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳大抓狂　網罵爆

汽水瓶底「為何都是五爪形？」　物理老師解答！一票人驚：長知識了

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

池睿恩當《RM》司機「分不清煞車.油門」　劉在錫嚇壞：這裡的人身價都不斐XD

北車前商旅糾紛　股東「請鬼拿藥單」：2年拿3200萬

鋒面晚間殺到「西部雨最猛」　明跳水式降溫瞬掉9度

台鐵電車線懸臂掉落「新自強號集電弓損壞卡半途」　台東=康樂停駛

「航空界鋼琴王子」陳漢銘接任華航總座滿月　攜家人演奏公益傳愛

誤鎖車廂！妹子錯愕「跟路人借手機有多難」　全場點1關鍵：絕不借

台灣騎士1習慣　印度工程師驚「不怕偷？」一票秒懂：便當才會

「整顆蛋殼」竟在漢堡內！他打開無言：是故意的吧　麥當勞認疏失

老公買房藏玄機！一聽到「10字」她不樂了　秒崩潰：很想離婚

77萬人氣YTR開職缺「工作量曝光」！一票人嚇退：身體要緊

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳大抓狂　網罵爆

汽水瓶底「為何都是五爪形？」　物理老師解答！一票人驚：長知識了

龍獅戰週五大巨蛋寫下中職未破萬紀錄　今人氣回升湧入1萬3742人

美中關稅熱戰！　紐時：習近平面臨「疫情以來最大考驗」

鋒面晚間殺到「西部雨最猛」　明跳水式降溫瞬掉9度

股災衝擊房市？建商開「讓利第一槍」　專家：可能成市場共識

王思佳昔「遭何妤玟勸別再凸槌」　片段被挖真實反應曝光

快訊／林岱樺服務處團滅！1主任羈押禁見、2助理交保　2人偵訊中

江宏傑師弟「海巡王子」爆劈腿約砲女粉絲！　他聞遭禁賽重話回應了

王柏融開季打擊率不到2成　台鋼打教點出問題

朱育賢手感正夯受傷下二軍 最新檢查結果出爐

龐貝氏症未及時診治「活不過1歲」　醫籲納公費新生兒篩檢

#李珠珢 超愛自己的應援毛巾　竟然還偷聞！！

生活熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

鋒面明晚橫掃「雷雨襲全台」　周日大降溫

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電開告顧客

LINE「最新詐騙手法」專攻台灣用戶！資安大廠示警

鋒面要來了「雷雨襲全台」防冰雹　周日「氣溫大怒神」崩跌10度

情傷一次就夠！不敢再交出真心TOP3星座

妹子喝水「拉肚子1周都沒好」！原因傻眼了　

「三振舞女神」最新廣告爆紅　罕見部位意外入鏡

台灣店家「川普粉絲收145%服務費」全看傻

托嬰突收「聯絡簿1通知」　釣出家長更崩潰：直接休5天

今午後「轟雷雨」　晚起東北季風增強變冷

更多熱門

相關新聞

嘉女獅子會贈鞋關懷失親兒

嘉女獅子會贈鞋關懷失親兒

嘉女獅子會12日於微笑體育用品社（中山路微笑店）舉辦「失親兒關懷與支持計劃」公益活動，現場集結了來自失親兒社福基金會的62位成員與修緣育幼院的7位院童，共同度過了一個充滿愛與溫馨的早晨。

新北動保處與7-11推「毛寶貝認養計畫」

新北動保處與7-11推「毛寶貝認養計畫」

川普關稅暫緩迎搶運潮！貨櫃三雄亮燈漲停　航空雙雄飆漲9％

川普關稅暫緩迎搶運潮！貨櫃三雄亮燈漲停　航空雙雄飆漲9％

台鹽志工隊響應世界地球日！健走打掃與社區共護環保

台鹽志工隊響應世界地球日！健走打掃與社區共護環保

資深藝人獻愛八里教養院　院生燦笑合唱〈快樂天堂〉

資深藝人獻愛八里教養院　院生燦笑合唱〈快樂天堂〉

關鍵字：

陳漢銘華航鋼琴公益志工新光吳火獅紀念醫院

讀者迴響

熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！

快訊／賓士國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞亡

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

川普關稅談判協商「台灣列首波」　陳水扁8字表態

中國若犯台　台計畫把超商當作戰時樞紐

川普公開稱「不再需要馬斯克」

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」

已婚消防員騙女義消上床　害2度流產

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面