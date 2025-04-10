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資深藝人獻愛八里教養院　院生燦笑合唱〈快樂天堂〉

▲資深藝人獻愛八里教養院。（圖／新北市社會局提供）

▲資深藝人文香獻唱採檳榔給院生。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣紫微公益關懷協會理事長上官明莉今（10日）下午帶著文香、璦芸等資深藝人，專程前往八里愛心教養院與院生歡唱。在藝人和熟悉曲子的帶動下，院生坐在輪椅上也手舞足蹈起來，各個臉上更露出燦爛的笑容。上官明莉引用「快樂天堂」的歌詞表示，雖然「有哭有笑，當然也有悲傷」，但「我們擁有同樣的陽光」，勉勵在場的每一位院生。

早年活躍於舞台銀幕的上官明莉，可謂集影、視、歌三棲的明星，在退休後雖淡出舞台，但她轉從事公益活動，經常率資深藝人前往仁愛之家、安老所、教養機構甚至監獄等公益演出，持續以專業和熱情奉獻社會。

▲資深藝人獻愛八里教養院。（圖／新北市社會局提供）

▲台北商業大學企管系黃瑞傑教授（左1）代表捐贈2萬元加菜金，由謝鑫敏院長代收，上官明莉（右1），社會局長李美珍（右2）。

活動以當今最火紅的韓國曲目「APT」熱舞揭開序幕，院生們一聽到前奏便高舉雙手嗨起來。接著文香「採檳榔」、北原山貓「長得不一樣」、璦芸「望月想愛人」、琇惠、劉菲和鴻芸合唱「我相信」、「天真活潑又美麗」等曲，加上協會志工一一陪伴帶動，讓院生嗨到最高點。

玻璃娃娃小雪也在眾院生的鼓譟下，點唱了一首她最愛的蔡依林歌曲「日不落」，令現場藝人睜大眼睛，頻頻比讚。最後藝人和院生一起合唱「快樂天堂」，連社會局長李美珍和八里愛心教養院院長謝鑫敏也一起合唱。

▲資深藝人獻愛八里教養院。（圖／新北市社會局提供）

▲台灣紫微公益關懷協會志工帶領院生舞動歡笑。

除了公益演唱外，上官明莉也揪團國立台北商業大學企管系校友會，共同募集紙尿布200箱，以及加菜金2萬元，並由台北商業大學企管系黃瑞傑教授代表捐贈。

社會局長李美珍表示，感謝台灣紫微公益關懷協會長年關懷弱勢，多次帶領資深藝人到新北市仁愛之家和八里愛心教養院公益演出，帶給住民和院生許多歡樂；也感謝台北商業大學企管系校友們及善心人的愛心捐贈，補充院生的生活所需。

▲資深藝人獻愛八里教養院。（圖／新北市社會局提供）

▲資深藝人獻愛八里教養院。（圖／新北市社會局提供）

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