台南好禮在這裡開展　黃偉哲率「台南隊」再度進軍新加坡國際食品展

▲2025新加坡國際食品展盛大開幕，黃偉哲市長親自率領台南6家本地農漁產品企業組成「台南隊」，在台南館展區，再次拓展台南市農特產品進軍新加坡食品通路。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



2025新加坡國際食品展（FHA 2025）於8日盛大開幕，展期為期4天(4/8-4/11)，由黃偉哲市長親自率領台南6家本地農漁產品企業組成「台南隊」，加上市府農業局、觀旅局聯合攤位，共計4格為台南館展區，展示共計超過50項精選農漁產品，再次拓展台南市農特產品進軍新加坡食品通路。

2025年新加坡國際食品展-台南館以「Sweet Tainan」為主題，除了呼應台南有全糖城市之稱外，也用「鳳梨旺來」勾勒台南館獨特主視覺，注入新加坡人對於鳳梨「旺來」之印象，以吸引當地看展民眾及買家目光。而台南市政府以豐富的農漁產資源及完善的產業供應鏈，積極參與新加坡國際食品展，希望再次進一步推廣台南農漁產品在新加坡及國際市場上的知名度與競爭力。

台南市長黃偉哲表示，台南甫於2024年迎接了400週年，除了有深厚的文化底蘊，現在還有世界知名的半導體大廠台積電也選擇在台南設立3奈米及5奈米廠區。除此之外，台南也是台灣的美食之都，古蹟與美食都是台南的特產，蘭花則是台南的市花，而幾年前在新加坡不易吃到來自台灣或台南的食物，這也是我們來到新加坡的原因，帶來了台南最美味的農漁產品，讓新加坡的好朋友們也能在這裡就品嚐到台南的美味。

在台南攤位上，黃市長以『台南好禮，通通在這裡！』為口號，大聲號召現場看展民眾來到台南攤位了解台南特色美食與農特產以及台南美麗的蘭花。

黃偉哲市長接著表示，今年台南市政府再次組團參加新加坡國際食品展，將把握4天的展期，將台南的多元產品與優勢介紹給來到展場的買主與民眾，期望借此食品界的國際盛會，加強台南業者與國際買家的連結，進而拓展更廣闊的海外銷售通路。



台南企業參展品項多元，包括：漁會鱻味餅等、黃金蕎麥茶等、嘉振芝麻棒等、宏宇綜合蔬果脆片等、綠園牧場文旦柚子汁等、自然屋新鮮水果等。農業局攤位展示有：世茂蘭花、深緣及水綜合酥餅禮盒、盛達珍企業社果乾、西港區農會芝麻糖、東山區農會東山特級龍眼蜜、新市區農會茶豆香酥、鹽水區農會鹽地帥哥番茄乾、山頂壯圓台灣土窯柴焙龍眼乾禮盒、蜜香園蜂業TGAP-龍眼蜂蜜、玉井之門食品有限公司果乾、淨斯.健醴生醫公司有餘米菓及保康生醫漢方茶飲等滿滿來自台南的獨特美味。觀旅局則準備了豐富的台南在地觀光資訊及米其林美食店家名單等摺頁供看展民眾免費索取，希望吸引更多人來到有著台灣美食之都稱號的台南觀光，品嚐更多道地美食。

新加坡國際食品展(FHA-Food & Beverage 2025)是為東南亞最具規模之專業食品展，展覽結合食品及飲料、飯店、餐飲、烘焙、餐廳設備、食品及包裝機械、咖啡、酒、廚藝比賽及辦理食品相關研討會等。2024年時的展會期間，有來自50個國家/地區的1693家參展商，以及來自91個國家/地區超過7萬2千名買家及消費者前來共襄盛舉，除了是東南亞各國食品通路、餐飲服務、飯店業者、食品製造及零售業者重要交流平台之一，更是台灣食品業者拓銷東南亞市場的重要跳板。