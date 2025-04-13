屏東9旬翁彩券行跌倒拒就醫　內埔警用這招秒化解

▲內埔警分局內埔所警員利志中、謝宗榮用客語勸劉姓老翁就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

90歲劉姓老翁走到內埔鄉一家彩券行後突然跌倒，求助內埔警分局，員警趕到以他年事已高勸他就醫檢查，他不願意，警方靈機一動利用客語與他溝通，瞬間拉近彼此距離，成功說服他坐上救護車到醫院檢查。

內埔警分局內埔所警員利志中、謝宗榮，日前執行巡邏勤務接獲110報案，在內埔郵局對面的彩券行有民眾需要協助，警方到場後發現一名老翁坐在彩券行的椅子上，警方立即詢問發生何事。

彩券行員工向警方表示，老翁進入彩券行後突然跌倒，詢問老翁是否需要就醫，但老翁堅持不願意，只好報警請警方協助。

警方查詢後得知該名劉姓老翁，年逾九旬，因走路不穩跌倒。員警詢問老翁是否需要就醫，他一開始表明不願意，但員警擔心他年事已高，恐有後遺症，於是靈機一動，用客家話與老翁溝通，迅速拉近彼此距離，在員警不厭其煩的勸說下，他終於願意坐上救護車，順利送往醫院就診。

內埔分局長郭譯隆肯定發揮同理心，擔心長輩其年事已高，摔傷會有後遺症，靈機應變積極勸說就醫，足為同仁表率。而內埔鄉是個極具有人情味的鄉鎮，民眾非常熱心，遇到問題也會立刻通知警方，也充分發揮警民合作精神。