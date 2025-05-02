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社會 社會焦點 保障人權

「165防騙宣導」也有假的！　他機警1動作自救

記者黃翊婷／綜合報導

現今詐騙手法越來越多樣，就連「165防騙宣導」也被詐團利用。新竹一名民眾表示，日前接到詐騙電話，對方為了博取信任，主動提供165防騙宣導的官方帳號（假的），他一度誤入陷阱，直到對方開始索取照片等個資，才警覺不對勁，於是自行撥打165專線查證，證實是遇到詐騙。

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲民眾接到詐團電話，對方竟然還主動出示假的「165防騙宣導」LINE帳號。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板日前分享一起案例，新竹一名民眾表示，之前接到一通假冒電信公司的電話，對方聲稱有人拿他的證件辦理門號，希望他能協助報案調查，還主動提供「165防騙宣導的官方LINE帳號」。

當事人提到，加入LINE帳號之後，馬上就有一名假警察透過視訊電話聯繫，並以話術誘導他相信自己涉入刑事案件，然後逐步要求提供個人資料，當對方開始索取照片時，他突然感到疑惑，感覺整件事情有點不對勁，於是立刻自行撥打165專線查證，才發現原來這一切都是詐團的陷阱。

當事人提醒，雖然這次事件沒有造成任何財物損失，但他還是決定說出來，希望大家一起提高警覺，未來一定要更加小心這類來路不明的電話和訊息，以免被騙。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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