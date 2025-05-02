詐團5.9萬贓款領不出直接放棄　他挨告揭超衰真相

記者黃翊婷／新北報導

男子阿興（化名）被指控涉嫌將銀行帳戶交給詐騙集團使用，導致受害者被騙錢，但他到案之後表示，自己曾欠地下錢莊業者錢，業者因為不方便見面收款，兩人才會講好可以透過他的帳戶直接提領，沒想到竟成了詐團人頭戶。新北地院法官日前審理之後，認為阿興的說法並非全然無據，最終因檢方證據不足，裁定阿興無罪。

▲詐團領不出帳戶裡的贓款，乾脆直接放棄，結果害阿興吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興將自己的銀行帳戶及提款卡、密碼交給陳姓男子使用，隨後該帳戶落入詐團之手，詐團成員以電商平台系統錯誤，造成額外扣款等理由，誘騙受害者匯款，總計5.9萬元。檢方認為阿興是故意將帳戶借給詐團使用，訊後依法將他起訴。

但阿興辯稱，陳男是地下錢莊業者，為了償還債務，他將錢匯入陳男提供的帳戶，結果對方說沒有收到，可能是帳戶被凍結，還反過來問他有沒有平常沒在使用的帳戶，於是雙方說好，由他將錢放在自己的帳戶中，再將提款卡和密碼交給陳男，讓陳男自己去提領，畢竟陳男也不方便每天見面跟他收錢。

新北地院法官表示，經查，阿興的手機中確實有地下錢莊業者陳男的聯繫方式，兩人的對話內容也與阿興的證述相符；此外，從受害者將錢匯入帳戶，到發現被騙而報警，中間有長達1個半月的時間，該帳戶尚未被設定為警示帳戶，仍可以自由提領，卻一直沒有人將錢領出或轉匯到其他帳戶。

法官認為，如果阿興也是詐團的一員，當詐團成員發現無法提領款項時，應當會要求他幫忙，而不是直接放棄不領，所以本案不能排除阿興是遭陳男誘騙而交出帳戶的可能性，加上檢方現有的證據不足以證明阿興有犯罪行為，最終因證據不足，裁定阿興無罪，全案仍可上訴。