台南在地建商回饋社會　永龍建設捐贈南消小型水箱消防車

▲永龍建設捐贈台南市消防局東門分隊小型水箱消防車1輛，由消防局局長李明峯代表接受捐贈，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

永龍建設股份有限公司11日捐贈台南市消防局東門分隊小型水箱消防車1輛，由消防局局長李明峯代表接受捐贈，並回贈感謝狀。

永龍建設股份有限公司為台南知名建商，從建材行起家成立至今近50載，長期奉獻社會，過去曾協助台南市國小圖書館翻修、建置太陽能及風雨球場等設備，對於弱勢家庭送暖也不遺餘力，現又捐贈小型水箱消防車給東門分隊，提供消防人員進行各式災害搶救，該車使用消防車專用底盤打造，備有多項安全行控系統，具備行車視野輔助、盲區警示、車身反光標示及歐規警示燈等行車警告裝置提升行車安全，也依據使用分隊需求打造內部空間配置，總價值逾新台幣437萬元，著實提升消防分隊之救災能量，增加救援效率。





台南市長黃偉哲表示，非常感謝永龍建設股份有限公司慷慨解囊，汰換老舊消防車輛是維持消防戰力很重要的一環，車輛的規劃配置更須因時因地制宜，除了強化各式搶救設備，近年來也陸續增加各種主動、被動式行車安全裝置，希望增加消防車輛的行車安全性，期待藉由永龍建設致贈小型水箱消防車的義行，能達到拋磚引玉的效果，引發更多企業及團體一起共襄盛舉，提升消防救災之能量及資源，以維護市民生命財產之安全，讓每位市民住得安心，讓台南成為一個宜居、安全的城市。





台南市消防局長李明峯表示，消防車輛是消防人員執勤最倚重的工具之一，感謝永龍建設董事長熱心公益，本次捐贈的消防車配置於第七救災救護大隊東門分隊執行救災勤務使用，將有助於提升救災能量，增進災害搶救之效能，消防局也持續與時俱進為提升救災技術增進搶救效能而努力。