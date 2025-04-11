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台南總鋪師「四季辦桌」開跑　無菜單饗宴春季首場限量百桌

▲台南市政府結合在地四季食材與總舖師的精湛廚藝，首創無菜單的「2025台南總舖師四季辦桌」，市長黃偉哲11日出席活動宣傳記者會，替大家搶先試吃料理，也邀請民眾一起來台南探索辦桌料理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府結合在地四季食材與總舖師的精湛廚藝，首創無菜單的「2025台南總舖師四季辦桌」，市長黃偉哲11日出席活動宣傳記者會，替大家搶先試吃料理，也邀請民眾一起來台南探索辦桌料理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府結合在地四季食材與總舖師的精湛廚藝，首創無菜單的「2025台南總舖師四季辦桌」，打造精緻而富有文化底蘊的辦桌饗宴，台南市長黃偉哲11日出席活動宣傳記者會，替大家搶先試吃料理，也邀請民眾一起來台南探索最驚喜、最滋味豐富的辦桌料理。

▲台南市政府結合在地四季食材與總舖師的精湛廚藝，首創無菜單的「2025台南總舖師四季辦桌」，市長黃偉哲11日出席活動宣傳記者會，替大家搶先試吃料理，也邀請民眾一起來台南探索辦桌料理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首梯春季場將於4月26日在柳營德元埤荷蘭村盛大展開，限量100桌，想品味創新辦桌料理或提早慶祝母親節的朋友千萬別錯過。

市長黃偉哲表示，「辦桌」是台南具有代表性的飲食產業之一，這次舉辦台南四季辦桌，真正是四季美食都有，除了大家都吃過的傳統辦桌經典料理，更有許多大廚發揮創意的無菜單料理，選用的食材都是來自台南當季的蔬果、水產及畜產。尤其本次採用「台灣鯛」作為必選題，讓大廚發揮實力，將看似平價的台灣鯛變化成美味的創意料理，把台南的最好食材展現為料理呈現給大家。

觀旅局指出，去年「台南400宴」廣受好評，開賣不過3分鐘，400桌就被搶購一空，而追加的88桌也於1分鐘內售罄，成功展現台南辦桌文化的深厚底蘊與創新發展。今年的「四季辦桌」活動延續這股熱潮，邀請台南各地總舖師聯手，結合四季旬味與地方特色，讓台南辦桌文化持續進化、延續傳承台南辦桌精神，帶給全國賓客耳目一新的味蕾體驗。

今年「四季辦桌活動」邀請「辦桌南霸天」阿勇師擔任台南辦桌料理推廣大使，由洪俊男、陳志安、蔡瑞成、周榮棠、盧正治、邱聰彬、李益仲、高振文等總鋪師連番上陣，依循台南各區的特色，搭配不同季節的食材，以特殊首創無菜單料理的形式，精心規劃四場季節限定的盛宴。

▲台南市政府結合在地四季食材與總舖師的精湛廚藝，首創無菜單的「2025台南總舖師四季辦桌」，市長黃偉哲11日出席活動宣傳記者會，替大家搶先試吃料理，也邀請民眾一起來台南探索辦桌料理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首發春季場4月26日中午12點於柳營德元埤荷蘭村開席100桌，由洪廚宴席洪俊男(阿俊師)及田園庄宴席陳志安(阿安師)強強聯手，以台南春季食材如後壁區稻米、柳營區鮮奶與紫茄、六甲區筍殼魚、將軍區蘆筍與紅蘿蔔、七股區白蝦等為核心，並包含高檔食材龍蝦、鮑魚、紅蟳等，融合總舖師超過25年的辦桌經驗與創意巧思，為每一位饕客呈現台南經典辦桌的獨特魅力與創新風格。

觀旅局表示，「四季辦桌-春季場」訂於4月12日中午12點開放報名，民眾可至ibon 網路售票系統或全台7-11門市ibon 機台報名，想品味創新辦桌料理或提早慶祝母親節的朋友千萬別錯過！

▲台南市政府結合在地四季食材與總舖師的精湛廚藝，首創無菜單的「2025台南總舖師四季辦桌」，市長黃偉哲11日出席活動宣傳記者會，替大家搶先試吃料理，也邀請民眾一起來台南探索辦桌料理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

11日宣傳記者會貴賓雲集，包括市議員Ingay Tali 穎艾達利、林美燕、陳怡珍，各立委、議員服務處以及在地觀光公協會均派代表到場支持。

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