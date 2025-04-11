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涉吸金14.8億！Steaker創辦人遭起訴　公司4聲明嗆檢：深感失望

▲▼黃偉軒Steaker吸金案。（圖／記者劉昌松攝）

▲Steaker創辦人黃偉軒涉嫌吸金14.8億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

數位資產管理平台Steaker(思帝科公司)創辦人黃偉軒等人，涉嫌從2019年起，推出年利率3.5%到88%，的虛擬通貨投資方案，向投資人收取泰達幣、比特幣，再轉入全球第二大加密貨幣交易平台FTX，直到FTX在2022年聲請破產，Steaker吸金達14.8億元，台北地檢署11日依違反《銀行法》起訴黃偉軒與3名員工。對此，Steaker發4點聲明，強調「從未有任何違法行為」，將盡全力在訴訟中向法院解釋以釐清事實。

起訴指出，黃偉軒向投資人募得的USDT(泰達幣)、USDC、BUSD、DAI、ETH(以太幣)、BTC(比特幣)等虛擬通貨達到一定數量後，不定期會轉入黃偉軒個人設立於FTX交易所的帳戶錢包進行策略交易，或者直接以高息放貸給他人套利，Steaker的收入除了用來支付員工薪資、辦公室租金等營運所需。

檢察官認為黃偉軒與技術長修敏捷、行銷長盧天心、營運長潘沂莛未經主管幾關許可，對外推出各式保本保利投資方案，招攬不特定民眾投資，涉嫌違反《銀行法》，但是除了吸金等犯行外，因為投資人可在約定期限內領回本息，且在FTX破產事件前，可自行查詢已投入的數位資產，檢察官認為黃偉軒等人並未構成詐欺犯行。至於先前遭約談偵訊的黃偉軒之弟黃浩軒，因犯罪嫌疑不足，獲不起訴處分。

▲▼黃偉軒Steaker吸金案被告修敏傑。（圖／記者劉昌松攝）

▲Steaker技術長修敏傑。（資料照／記者劉昌松攝）

Steaker 對於公司遭受起訴事件說明

對於檢察官起訴 Steaker Inc. （以下簡稱 Steaker）經營團隊，主張 Steaker 違反銀行法與洗錢防制法 ，我們深感失望。在此鄭重澄清，Steaker 從未有任何違法行為，自籌備階段，我們已先諮詢相關法律專業人士，也確認過當時法院實務見解。我們不樂見因為嗣後出現不同的法院判決而使新創產業面臨極大法律不確定性及傷害。我們竭誠透過此聲明，清楚闡述公司立場，並詳細解釋事件的全貌。


堅守合法經營原則

自 2019 年成立以來，致力為台灣用戶提供虛擬通貨資產配置服務，堅守合法經營的原則，與律師頻繁討論商業模式之合法性，並主動與金管會保持溝通，遵照主管機關的指導方針改善公司經營方式。對於 2021 年 7 月虛擬通貨業者反洗錢防制法法令的頒佈，我們迅速採取多項措施，包括但不限於：
● 與豐富經驗的法遵顧問合作，進行組織架構調整和人員培訓，以確保公司內部配合法規的能力。
● 設置 SAFU 用戶資產安全基金，當面臨系統性風險，便能守護用戶權益，降低損害。
● 在 2022 年上半年向金管會提交反洗錢防制聲明，並持續與金管會溝通，積極改善公司經營模式，遵守監管機構的指示。
● 升級平台系統和政策。在 2022 年 3 月實施更全面的平台實名認證（KYC）政策，同時嚴格限制未完成 KYC 的用戶使用權限。


針對起訴內容意見


● Steaker 團隊並未遭起訴詐欺、侵占或背信相關罪名。
● 然而，對於檢察官將原僅適用於法定貨幣之銀行法第29條、第29條之1，擴張解釋納入虛擬貨幣，並據此認定 Steaker 涉有非法經營收受存款之行為，Steaker 深表遺憾。依據法院見解與主管機關一貫立場，虛擬資產並非法定貨幣，即非銀行法所稱之款項或資金，非銀行專營業務範圍，Steaker 僅單純提供虛擬資產配置服務，未收受任何法定貨幣或提供兌換服務，無違反銀行法的情形。
● 另關於起訴書指稱 Steaker 與負責人黃偉軒有資產混用情形，亦與事實不符。Steaker 所設立的 ENTRYONLY 子帳號，是專供用戶入金使用，目的在與其他帳務明確區隔，屬業務管理必要的安排，絕非用來製造資金斷點或掩飾資金來源， 且彼時 Steaker 經營模式並未遭主管機關或司法機關認定有違法可能性，當無掩飾金流之動機與必要；至於所有存入 FTX 交易所、幣安交易所的資金，亦均依用途與歸屬明確區隔劃分，並分別存入專屬之子帳戶，帳目清楚，絕無起訴書質疑有資產混用的情形。
● Steaker 自創立以來，從未對用戶作出任何保本或保證獲利的承諾。無論在註冊流程、產品申購頁面或合約條款中，均明確揭示虛擬資產投資具有高度波動與系統性風險，並於各產品頁面標示風險等級。此外，Steaker 設立 SAFU 基金，即是希望當系統性風險發生時能即時因應，降低用戶損失，絕無以「無風險」或「保本」等不實訴求取得資金。

積極推動補償方案

2022 年 11 月，全球第二大交易所 FTX 破產倒閉事件對 Steaker 和部分用戶產生了不可預測的損失。對於這次事件對用戶權益造成的影響，我們深感遺憾，但 FTX 的破產事件屬於不可抗力的因素，非 Steaker 可掌控，我們經營團隊絕無任何違反協議或欺騙用戶等行為，亦未被起訴詐欺、侵占或背信相關罪名。

自事件發生後，我們積極推動「拂曉計畫（Steaker Dawn）」的補償方案，截至 2025年4月11日 已有超過 86% 的用戶參與並領取相應補償份額，參與計劃的用戶們可以至 dawn.steaker.com 查詢補償進度。


對於未來的承諾

我們承諾將保護參與拂曉計畫的用戶權益，按拂曉計劃執行補償，並持續接受用戶申請參與此計畫，也將繼續改善營運管理方式。自 2023 年 4 月 28 日起，已無限期停止原平台業務，包含停止方案申購及運作，也不接受新用戶申辦帳號。未受事件影響的 Steaker 用戶仍可自行登入 steaker.com 平台，透過原有的錢包提領方式做 100% 退還。我們收到提領申請後，將遵照既定程序、依序退還虛擬通貨至用戶指定之提領地址。

儘管我們對起訴決定感到遺憾，仍將盡全力在訴訟中向法院解釋以釐清事實，促進虛擬通貨產業的透明度。這場訴訟對我們而言，將是虛擬通貨產業法律面向的一部分，期許能推動對新創產業或相關產業商業模式的法律討論。

最後，再次感謝各界朋友對我們的關注與支持。後續有任何進展都會在我們的官網最新消息中公布，感謝社會大眾的關心。

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