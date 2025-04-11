思覺失調女抗病仍發作！認邪靈附體母姊　連殺2人判囚14年定讞

▲女子因受思覺失調症影響，持利剪殺害母親、姊姊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

患有思覺失調症的雲林縣麥寮的許姓女子，與母親、胞姊同住多年，但2023年7月間她病情發作，認為姊姊身上住著「魔教總教主」，母親也被邪靈附身，於是趁著半夜熟睡時，持剪刀弒母殺姊。一、二審均將許女判處有期徒刑14年，案經上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

判決指出，將近60歲的許女罹患「情感型思覺失調症」，領有中度身心障礙卡，30多年來被病情所苦，急性發作時會出現精神病症，即聽幻覺與被害妄想，且缺乏病識感，對於症狀毫無抵抗能力，可能會順從症狀做出違法行為。但許女為了對抗病情，定期就醫、服藥，並努力找到停車場管理員的工作，與母、姊共同生活在一起，許女也會開車帶著母姊外出就醫、買菜，一家人和樂融融。

但案發當晚9點到11點間，許女突然發作，在車上拿出利剪，朝正在熟睡中的母親、姊姊攻擊，雖然被害人與許女拉扯纏鬥，但仍不敵許女攻擊，2人均因全身多處剪刀穿刺切割傷、大量出血、低血容性休克而死亡。許女犯案後，將兩具屍體拖入房間內，並換下作案血衣後離去；直到隔日凌晨5點半，許女的妹妹返家後發現，報警處理。警方在上午8點多，就循線逮捕許女到案。

許女被捕後供稱，案發當晚跟著母親、姊姊一起入睡時，「感應到大姊身上住著魔教總教主，並且感應到這個魔教總教主已經傷害並吃了世界上很多人的靈到肚子裡，....且我也感應如果今天晚上沒有解決這個總教主，世界上會有很多人遭受祂的傷害，而且媽媽身上也有被邪靈入侵，我希望能夠為眾生做一點事情；....我的感應聽到如果不殺死她們會死更多人。」檢警認為許女受病情影響而犯案，依照「殺害直系血親尊親屬」、「殺人」等罪，提起公訴。

一二審法院審理後，均認定許女有罪，但她犯案時，受精神疾病影響而辨識行為違法能力顯著降低，因此減輕刑度。其中殺害母親的部分判刑12年、殺害姊姊的部分判刑10年，合併定應執行有期徒刑14年，並應於應於刑之執行前，施以監護5年。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。