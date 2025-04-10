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31年前遭控姦殺女大生！　高等法院二度裁定呂金鎧案再審

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／ETtoday資料照）

▲31年前的女大生遭性侵殺害案，高等法院准許針對嫌犯呂金鎧部分，重啟再審。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

麵包師傅呂金鎧被控於1993年底，涉嫌性侵殺害一名女大學生，2006年遭判20年定讞。檢察總長曾為他提出非常上訴，但遭到駁回，而「冤獄平反協會」也為呂金鎧聲請再審，高院2023年底裁准再審，但遭最高法院撤銷發回更裁，高院10日再度裁定，准許全案再審。

本案發生於1993年12月間，一名女大生應徵家教，前往台北縣中和市某公寓面談，但遭性侵殺害，案發2週後，檢警逮捕當時借住在該處的男子陳錫卿，陳男供稱當時租屋在此處的呂金鎧也是共犯，呂金鎧遭捕後，在警局寫下自白書，並製作自白筆錄，還與陳男進行現場模擬，2人均遭起訴。

一審法院審理時，因現場採集到男性體液，經過調查局比對後，認定與呂金鎧的體液符合，因此一審法院認定呂金鎧有罪，判處死刑。但呂金鎧一路喊冤，高等法院審理期間，陳男於訴訟中也曾表示呂金鎧並未涉案，真兇除了自己，另有其人。全案於2006年高等法院更六審仍認定2人有罪，呂金鎧遭改判有期徒刑20年。呂金鎧放棄上訴而先行定讞。陳錫卿的部分則是到2009年遭判死刑定讞。

全案疑點重重，前檢察總長江惠民於2021年4月間針對呂金鎧部分提出非常上訴。但最高法院審理後，認為呂金鎧2006年間因放棄上訴，當時第三審法院針對他所做的判決為程序判決，並非實質判決，並不是非常上訴的理由，因此駁回非常上訴。

此外，「冤獄平反協會」也針對本案多次聲請再審，終於在2023年12月間，高等法院裁定重啟再審。不過檢方抗告成功，最高法院又於2024年5月間將全案撤銷發回高等法院更裁。高院更裁之後，認為呂金鎧、陳錫卿二人於1994年案發後所做的警詢筆錄自白任意性有問題；此外，根據DNA鑑定書及犯罪現場重建鑑定報告，呂金鎧可能不是對被害人勒頸、性侵之人。故此，高院認為有必要重新調查，再次同意重啟再審程序。

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