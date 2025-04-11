年利88%吸金14.8億　區塊鍊傳奇、Steaker創辦人黃偉軒起訴

▲Steaker創辦人黃偉軒涉嫌吸金14.8億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

數位資產管理平台Steaker(思帝科公司)創辦人黃偉軒等人，涉嫌從2019年起，推出年利率3.5%到88%，的虛擬通貨投資方案，向投資人收取泰達幣、比特幣，再轉入全球第二大加密貨幣交易平台FTX，直到FTX在2022年聲請破產，Steaker吸金達14.8億元，台北地檢署11日依違反《銀行法》起訴黃偉軒與3名員工。

黃偉軒就讀台大資工系期間開始投入比特幣交易，後來投入加密貨幣錢包開發，當過奇摩軟體工程師，2018年間成為秘銀科技副總裁，2019年創立虛擬貨幣資產管理平台「Steaker」，號稱2年內創造5500萬美元的資產管理規模，被視為台灣區塊鏈最有影響力的領袖之一。

▲Steaker技術長修敏傑。（資料照／記者劉昌松攝）

黃偉軒是台大資訊網路與媒體研究所碩士，2019年成立Steaker，宣稱可提供「多元組合性商品，幫助用戶輕鬆配置虛擬資產，創造鏈上收益」，2020年10間，客戶總資產就突破5千萬美元等值的虛擬資產理，黃偉軒一度因涉及這件吸金案遭檢察官聲押獲准，現已交保。

▲Steaker行銷長盧天心。（資料照／記者劉昌松攝）

起訴指出，黃偉軒向投資人募得的USDT(泰達幣)、USDC、BUSD、DAI、ETH(以太幣)、BTC(比特幣)等虛擬通貨達到一定數量後，不定期會轉入黃偉軒個人設立於FTX交易所的帳戶錢包進行策略交易，或者直接以高息放貸給他人套利，Steaker的收入除了用來支付員工薪資、辦公室租金等營運所需。

▲Steaker營運長潘沂莛。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官認為黃偉軒與技術長修敏捷、行銷長盧天心、營運長潘沂莛未經主管幾關許可，對外推出各式保本保利投資方案，招攬不特定民眾投資，涉嫌違反《銀行法》，但是除了吸金等犯行外，因為投資人可在約定期限內領回本息，且在FTX破產事件前，可自行查詢已投入的數位資產，檢察官認為黃偉軒等人並未構成詐欺犯行。

至於先前遭約談偵訊的黃偉軒之弟黃浩軒，因犯罪嫌疑不足，獲不起訴處分。