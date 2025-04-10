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性侵3女判刑7年8月！秦偉坐牢5年4度聲請假釋出獄　又被打槍

▲秦偉性侵案判決出爐。（圖／記者季相儒攝）

▲秦偉入獄將滿5年，第四度聲請假釋遭駁回。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

藝人秦偉犯下對女造型師、女編劇以及一名女粉絲共3名被害人的連續性侵案件，遭判處有期徒刑7年8月定讞，已於2020年4月間到台中監獄服刑，如今入獄將滿5年，他也第4度向矯正署提出假釋聲請。不過矯正署假釋審議委員會審查後，認為秦偉仍不符合假釋條件，再度駁回聲請。

秦偉多年前遇到飯店火警，演藝生涯一度中斷，但回歸演藝圈後，投身公益，塑造良好形象，再創事業高峰。直到2016年7月，一名女造型師透過臉書指控秦偉性侵，並說有多名被害女性，也向她哭訴遭到秦偉染指，年紀最輕僅有14歲，女造型師決定提出告訴。

檢警單位介入查辦，檢方查出秦偉利用藝人身分、勢力，以謊稱在MV中擔任女主角、幫忙出專輯等各種方式，連續性侵多名女子，連自己粉絲團的成員都不放過。經過清查後，檢方認定共8女受害，並以7次「強制性交」、3次「強制性交未遂」等10項罪名將秦偉起訴。

一審認定，秦偉對8名女子中的女造型師、女編劇以及一名女粉絲，共3名被害人性侵，分別判刑4年，合併執行有期徒刑8年。二審駁回上訴，維持8年的刑期。最高法院於2020年4月間將秦偉性侵2女的部分定讞；另外性侵女造型師部分則撤銷發回高等法院更審。秦偉最後被定應執行6年，並於當年4月14日到南投地檢署發監，隨後轉台中監獄執行。

另外性侵女造型師的更審部分，更審也認定有罪，仍維持4年刑度。這部分再經最高法院於2020年12月駁回上訴定讞。而後檢方針對3案聲請定應執行刑，高等法院最後定應執行有期徒刑7年8月。

秦偉於2024年1月間，以服刑過半、表現良好為由，首度聲請假釋，但遭駁回。2024年5月、2024年9月，又第二度、第三度聲請假釋，但均遭到駁回。直到今年1月，秦偉第四度聲請假釋，但假釋審議委員會審理後，仍認為秦偉不符合假釋要件，第四度駁回他的假釋聲請。

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