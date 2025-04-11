快訊／奉陪到底！　大陸對美所有進口商品加徵125％關稅

▲中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸再對美國進行關稅報復！剛才宣布，對美國所有進口商品的關稅稅率，由84％提高至125％，同時強調，如果美方後續對大陸輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。

大陸國務院關稅稅則委員會今天發布公告，4月10日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」的稅率進一步提高至125％。美方對華加徵畸高關稅，嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，完全是單邊霸凌脅迫做法。

公告稱，根據大陸的《關稅法》、《海關法》、《對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經大陸國務院批准，自4月12日起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。

公告指出，調整《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》規定的加徵關稅稅率，由84％提高至125％。

不過公告也強調，鑑於在目前關稅水準下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。

此前，白宮已經確認大陸輸美產品現在將面臨145％的關稅。

此外，大陸商務部今日發布「答記者問」稱，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。

「如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會」，大陸商務部說，但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。