諷美淪為笑話！繼續加徵高關稅是數字遊戲　陸：不予理會但奉陪到底

▲中方表態重申，「若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。」（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

美東時間4月10日，美方公佈行政令，進一步提高對中國輸美產品加徵的「對等關稅」，中方也採取相應125%高關稅反制措施。中國商務部今（11）日稍早回應，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，也淪為笑話，如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會，並且重申，若美方執意，中方將堅決反制，奉陪到底。」

發言人指出，美東時間4月10日，美方公佈行政令，進一步提高對中國產品加徵的「對等關稅」。我們注意到，美方行政令公佈的對中國產品加徵的稅率為41%，比此前美方所稱的加徵關稅稅率還高20個百分點。中方對美方肆意的單邊關稅措施堅決反對，嚴厲譴責，並已堅決採取反制措施維護自身權益。

發言人稱，美方肆意加徵單邊關稅，嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，造成當前世界經濟、全球市場和多邊貿易體制面臨嚴重衝擊和劇烈動蕩，美方對此應負全部責任。

發而言人表示，我們注意到，在中方和其他方的壓力下，美方暫緩對部分貿易夥伴徵收高額對等關稅，這只是象徵性的一小步，並未改變美方通過貿易訛詐謀取私利的本質。中方敦促美方在取消所謂「對等關稅」上邁出一大步，徹底糾正錯誤做法。

發言人強調，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

最後，發言人又重申，4月9日，中國政府發佈《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，重申了中方關於中美經貿關係的一貫立場。中美經貿關係的本質是互利共贏。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方對與美方磋商持開放態度，但威脅施壓不是同中方打交道的正確方式。美方應在相互尊重的基礎上，與中方通過平等對話妥善解決分歧。中方將堅定不移辦好自己的事，以自身的確定性應對外部環境的各種不確定因素，繼續作動蕩世界的穩定錨。